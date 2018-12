Attentato Strasburgo : Trento ricorda Antonio Megalizzi : Attentato Strasburgo: Trento ricorda Antonio Megalizzi La città darà l’ultimo saluto al giornalista ucciso in Francia. In tutta Italia bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici, in segno di lutto. Ieri la camera ardente del 29enne, mentre la vignetta a lui dedicata è stata proiettata su Palazzo Pretorio Parole ...

Attentato Strasburgo : lutto per Antonio Megalizzi - bandiere a mezz’asta in tutta Italia : La presidenza del Consiglio ha disposto nelle giornata di oggi l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale in segno di lutto nel giorno delle esequie solenni di Antonio Megalizzi, il giovane deceduto a seguito dell’Attentato terroristico di Strasburgo. L'articolo Attentato Strasburgo: lutto per Antonio Megalizzi, bandiere a mezz’asta in tutta ...

Attentato Strasburgo - il proiettile in testa è stato la causa della morte di Antonio Megalizzi - Sky tg24 - : Dalla tac total body emerge che il proiettile che ha raggiunto il giornalista al cranio ne ha provocato il decesso. L'esame è stato effettuato ieri all'istituto di medicina legale del Gemelli dopo che ...

Francia - arrestato un rapper : avrebbe ospitato e fornito armi all'Attentatore di Strasburgo : Mondjehi, di origine franco-ivoriana, si fa conoscere nel mondo rapper col nome di 1Pulsif. Nel 2008 ha fatto scalpore una sua canzone dove si presentava armato e dove pestava un ufficiale di ...

Attentato Strasburgo - atterrato a Ciampino l'aereo con la salma di Antonio Megalizzi : Il volo di Stato con la salma di Antonio Megalizzi è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino. La salma del giornalista radiofonico, morto per le ferite riportate nell'Attentato ai mercatini di Natale a Strasburgo dell'11 dicembre, è accompagnata dal papà Domenico e dalla fidanzata Luana Moresco, è giunto all'aeroporto militare di Ciampino. l'aereo, un Airbus A319, è atterrato poco prima delle 16.00.Ad ...

Attentato a Strasburgo - la salma di Megalizzi oggi in Italia. La procura ordina nuova autopsia sulla salma : Rientrerà oggi in Italia la salma di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista trentino morto nell'attacco compiuto la scorsa settimana a Strasburgo. Il feretro arriverà a Ciampino probabilmente nel ...

Terrorismo in Italia : attenzione alta dopo l'Attentato di Strasburgo : Nel nostro Paese l'attenzione da parte degli organi nazionali deputati alla pubblica sicurezza rimane alta, dopo la terribile vicenda dell'attentato di Strasburgo dello scorso 11 dicembre, nel quale ha perso la vita anche un giornalista e fotoreporter Italiano, Antonio Megalizzi. Il C.N.O.S.P. (Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica) si è riunito ieri, lunedì 17 dicembre, presso le sedi del Viminale a Roma. Alla riunione hanno ...

Attentato di Strasburgo - è morto “Bartek” - l’amico di Antonio Megalizzi : Sempre più pesante il bilancio dell’Attentato di martedì scorso a Strasburgo: è morto Barto Pedro Orent-Niedzielski, 35 anni, detto Bartek, che fino a domenica 16 dicembre era rimasto in coma. Cosa era successo. Cherif Chekatt gli aveva puntato la pistola in fronte e aveva sparato. Immediatamente le condizioni dell’uomo sono apparse disperate. Barto Pedro era in compagnia del giornalista italiano Antonio Megalizzi, morto due giorni prima ...

Il numero di morti nell’Attentato di Strasburgo è salito a 5 : Domenica è morta una quinta persona che era stata gravemente ferita durante l’attentato di Strasburgo, compiuto martedì della scorsa settimana in un mercatino di Natale della città francese: si chiamava Barto Pedro Orent-Niedzielski, aveva 35 anni e origini polacche. Orent-Niedzielski, che

Attentato di Strasburgo - morto Orent-Niedzielski - era con Megalizzi : Si aggrava il bilancio dell’Attentato di martedì scorso a Strasburgo: è morto oggi pomeriggio Barto Pedro Orent-Niedzielski, 35 anni, detto Bartek, rimasto fino in coma profondo dal momento dell’Attentato....

Attentato Strasburgo - Barto Pedro Orent-Niedzielski è quinta vittima - : Si tratta di un 35enne rimasto ferito dai colpi di Cherif Chekatt che, in questi giorni, era in coma profondo. L'uomo, poco prima dell'attacco, era in compagnia del giornalista italiano Antonio ...

Strasburgo - morto Orent-Niedzielski : era con Megalizzi. Le vittime dell’Attentato salgono a cinque : Aumentano le vittime dell’attentato di Strasburgo. È morto nel pomeriggio, secondo quanto appreso da Le Monde, Barto Pedro Orent-Niedzielski, 35 anni, detto Bartek, rimasto fino ad oggi in coma profondo. Il terrorista Cherif Chekatt gli aveva puntato la pistola in fronte e aveva fatto fuoco. La vittima era in compagnia del giornalista italiano Antonio Megalizzi, morto due giorni fa per una ferita simile. Proprio stamattina centinaia di ...

Strasburgo - il papà di Cherif Chekatt : “Sono morto quando ho scoperto che era lui l’Attentatore” : Abdelkrim Chekatt e l'ex moglie Rouadja Rouag, genitori di Cherif Chekatt, l'attentatore di Strasburgo, sono stati rilasciati dalla polizia francese dopo essere stati fermati senza alcuna incriminazione: "Facciamo le condoglianze alle famiglie delle vittime. Siamo morti quando abbiamo saputo cosa aveva fatto. Nostro figlio pensava che l'Isis combattesse per una giusta causa".Continua a leggere

Attentato Strasburgo - funerali di Antonio Megalizzi in Duomo a Trento - : Saranno celebrati dal vescovo, monsignor Lauro Tisi, mercoledì oppure giovedì. Fissata per lunedì l'autopsia del giovane reporter morto dopo essere stato colpito con un proiettile alla testa. Lutto ...