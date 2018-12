Astronomia | la “Nebulosa Saturno” torna alla ribalta per la sua struttura “complicata”

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Si trova nella costellazione dell’Acquario, a circa 5mila anni luce di distanza dTerra, ed è nota con il nomignolo di ‘Nebulosa Saturno’, dato che il suo look ricorda il pianeta ad anelli del Sistema Solare: sono i tratti salienti di Ngc 7009, una nebulosa planetaria scoperta da William Herschel nel 1782 eta recentementeper uno studio riguardante la complessità con cui sonoti i suoi materiali. La ricerca è stata condotta da un team internazionale, coordinato dall’Eso e cui ha preso parte anche l’Istituto di Astrofisica delle Canarie; gli astronomi hanno lavorato sui dati raccolti dallo spettrografo Muse (Multi Unit Spectroscopic Explorer), instto sul telescopio Vlt (Very Large Telescope) dell’Eso. L’indagine – riporta Global Science – è stata illustrata nell’articolo “An imaging spectroscopic survey of the planetary nebula Ngc 7009 with ...