pupia.tv

: Asl Aversa, ambulanze bloccate ogni giorno da auto in sosta selvaggia - - PupiaTv : Asl Aversa, ambulanze bloccate ogni giorno da auto in sosta selvaggia - - GoldWebTv : AVERSA. SANITA'. On. Oliviero presenta 3 progetti grazie ad accordo Asl CE-Ist. Ricerche Farmacologiche 'Negri' MI - GoldWebTv : VIDEO. AVERSA. SANITA'. On. Graziano presenta 3 progetti grazie ad accordo Asl CE-Ist. Ricerche Farmacologiche 'Neg… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) di Franco Terracciano " Un caos che può mettere a rischio la vita di chi è in attesa del soccorso al 118. E' quello che si ripete quotidianamente nel parcheggio dell'Asl di, in via Santa Lucia, ...