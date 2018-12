Ascolti Tv mercoledì 19 dicembre 2018 | Ultimo riporta Canale 5 primo

Ascolti tv mercoledì 19 dicembre - 3 milioni di spettatori per Ultimo 5 con Raoul Bova : La fiction in onda su Canale 5 vince la sfida di ieri contro La cena di Natale Ieri sera, mercoledì 19 dicembre, su Canale 5 ha debuttato Ultimo 5 – Caccia ai Narcos, la nuova e attesa serie con protagonista Raoul Bova. La fiction ha tenuto davanti al piccolo schermo 3.319.000 spettatori pari al 15.2% di […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 19 dicembre, 3 milioni di spettatori per Ultimo 5 con Raoul Bova proviene da Gossip e Tv.