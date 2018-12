Ascolti tv mercoledì 19 dicembre 2018

Ascolti Tv mercoledì 12 dicembre 2018 - Boom per Renzo Arbore. Guarda... Stupisci : che share! : Ascolti tv di mercoledì 12 dicembre 2018 . Esordio più che positivo per Renzo Arbore con Guarda… Stupisci su Raidue. È riuscito a inchiodare davanti al video oltre 2 milioni e 600 mila ...

Ascolti Tv di mercoledì 21 novembre 2018 - l'ispettore Coliandro non è Schiavone : La serata tv di mercoledì 21 novembre non ha fatto registrare exploit negli Ascolti. Non è stato un mercoledì da leoni, del resto non c'erano partite. In una manciata di punti si sono contesi il ...