“As Roma ha un rapporto distorto con la stampa” | l’incontro col direttore del Sole e

Raggi - De Luca : “Assoluzione? Basta con questo vittimismo. La vogliamo santificare? Guardate Roma - è in condizioni penose” : “Non capisco quest’ondata di vittimismo dopo l’assoluzione di Virginia Raggi. vogliamo santificarla? Guardiamo le condizioni penose in cui versa Roma”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo l’assoluzione della sindaca della Capitale sul caso nomine, accusata di falso documentale in atto pubblico. L'articolo Raggi, De Luca: “Assoluzione? Basta con questo vittimismo. La vogliamo ...

Raggi - Salvini : “Assoluzione è buona notizia - la giudicheranno i cittadini. Roma ha problemi evidenti” : L’assoluzione del sindaco di Roma Virginia Raggi “è buona notizia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e e vicepremier Matteo Salvini arrivando a Eicma, il salone della ruote che si tiene a Milano. “È giusto che i cittadini giudichino una amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i Romani giudicheranno l’amministrazione ...

As Roma Futsal - gli Esordienti vincono il torneo denominato “Aspettando il campionato” : Roma – Che il lavoro del settore giovanile dell’As Roma Futsal fosse decisamente promettente lo si era capito fin da subito. Anche i risultati, però, stanno cominciando a rafforzare questa tesi: sabato scorso, ad esempio, gli Esordienti di mister Nino Savastano (sotto gli occhi del responsabile tecnico Fabrizio Davide) hanno vinto il torneo “Aspettando il campionato” battendo il Team Garden per 3-0 nella finale disputata presso il centro ...