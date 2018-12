Arsenal | Cech saluta a fine stagione | si bussa in casa Real per il successore

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Potrebbe concludersi ail matrimonio tra Petre l’. La dirigenza dei Gunners, infatti, non sembra intenzionata a rinnovare il contratto del ceco e avrebbe deciso – stando a Mundo Deportivo – di puntare sul costaricano Keylor Navas, ormai eclissato da Thibaut Courtois nelMadrid. Navas ha esternato più volte la sua insoddisfazione per aver perso il posto, che pensa di meritare dall’alto delle 3 Champions vinte in maglia merengue, e sarebbe interessato a tentare l’avventura inglese., classe 1982, potrebbe tornare in patria per le ultime parate da professionista, o in alternativa decidere di appendere i guanti al chiodo.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPOE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: siin...