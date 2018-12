Aquaman | 10 motivi per non perderlo al cinema

gqitalia

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Dalle critiche della stampa americana, adè stato attribuito il merito di essere il film migliore della DC. Un complimento che, a ben guardare, non è poi granché, dal momento che i cinecomic della D.C., soprattutto rispetto a quelli firmati Marvel, non sono noti per il successo.Si tratterebbe dunque, di un caso di vittoria facile, proprio perché i precedenti, Batman v Superman: L'alba della Giustizia, Suicide Squad, Justice League con forse l’eccezione di Wonder Woman, per molti sono stati deludenti.Ebbene,(in sala dall'1 gennaio) è effettivamente il film migliore tra le ultime produzioni DC Entertainment. Non esattamente una pellicola perfetta, ma un fumettone davvero godibile di buon auspicio per il futuro. Ecco perché, motivo per motivo:trailerIl cambio di marcia da F1 di James Wan Con i tempi dell’action aveva già preso le misure con Fast & ...