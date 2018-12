APRILIA | LANCIA MOLOTOV A SCUOLA | ARRESTATO 15ENNE Video | forse vittima bullismo

APRILIA - studente 15enne lancia molotov all’interno della scuola : fermato dai carabinieri : Nello zaino, insieme ai libri ed ai quaderni per le lezioni, ha riposto delle bottiglie molotov , realizzate in casa. Poi ha indossato una mimetica e si è recato nella sua scuola , l’Istituto d’istruzione superiore Rosselli di Aprilia , intenzionato a compiere un atto estremo. Ha aspettato che gli altri ragazzi entrassero e poi, partendo dall’aula di chimica ha fatto esplodere tre delle bombe rudimentali che aveva preparato, creando il panico. ...

