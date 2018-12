Aprilia | 15enne lancia tre molotov a scuola | panico tra i compagni e istituto evacuato

Bullizzato da tempo - 15enne lancia molotov contro liceo di Aprilia : Era Bullizzato da tempo e ha deciso di lanciare alcune molotov contro la sua scuola, l'istituto Rosselli di Aprilia, in provincia di Latina. I carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno individuato e fermato a stretto giro. Si tratta di un ragazzo di 15 anni, che per fortuna non ha causato feriti e solo danni limitati.Il ragazzo, in conseguenza ai continui atti di bullismo nei suoi confronti, aveva perso anche un anno scolastico. I docenti si ...