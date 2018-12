Anziano muore e lascia alla bimba dei vicini un sacco pieno di regali per i prossimi 14

Fiamme da una stufa difettosa - Anziano muore nell'incendio della casa : Tragedia a Lentella nella prima serata di ieri nel piccolo comune del Vastese. Un uomo del posto, 71 anni, è morto tra le Fiamme della propria abitazione in via Pianezza. Il rogo da una prima ...

Anziano accoltella il figlio - la moglie si sente male e muore : La tragedia a Sezze. L'Anziano, malato di Alzheimer, ha colpito il figlio con un coltello di grosse dimensioni

Venezia - lite al bar : 58enne colpisce Anziano che muore mentre chiama il 112 : L'uomo era in preda ai fume dell'alcool. Disposta l'autopsia per chiarire se il decesso sia avvenuto a causa delle percosse

Calabria : Anziano muore mentre cerca funghi - insegnante trovato senza vita in casa : Un anziano uomo è tragicamente deceduto mentre era intento a raccogliere dei funghi in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe precipitata in un dirupo finendo nel letto di un torrente dove ha trovato la morte. Le ricerche, prima di individuare il corpo, sono durate diverse ore. Sul luogo del ritrovamento si sono recati i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale medico del 118. Sempre nel cosentino, nelle scorse ore, un insegnante ...

Calabria : un 53enne muore schiacciato da un trattore - Anziano travolto e ucciso da un'auto : Un agricoltore è deceduto in Calabria dopo essere stato travolto dal suo mezzo agricolo. L'uomo, stava lavorando nei pressi di un terreno quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è rimasto schiacciato. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento del personale medico del 118. Nella giornata di ieri, sempre in Calabria, un anziano è stato invece travolto ed ucciso da ...

Schianto sulla Vittoria Pedalino : muore un Anziano : Incidente mortale oggi pomeriggio sulla provinciale Vittoria-Pedalino. Nel sinistro un uomo è morto sul colpo mentre due feriti sono in ospedale

Malore in auto mentre tenta di raggiungere il Veneziale di Isernia - muore Anziano del casertano : L'episodio è accaduto nel primissimo pomeriggio odierno lungo la Statale 85. Inutili i soccorsi. Il magistrato ha dato il nulla osta per la rimozione della salma Isernia. Stava tentando di raggiungere ...