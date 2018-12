Antonella de Il Mondo di Patty ricorda la notte della terribile violenza | ' Ho pianto'

Blastingnews

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Si continua a parlare dello scandalo molestie sessuali avvenuto sul setfiction Ildie in queste ultime ore abbiamo visto che una delle attrici più amate dal pubblico ha scelto di parlare e di dire la sua versione dei fatti. Stiamo parlando di Brenda Asnicar, nota al grande pubblico che seguiva la serie tv per essere, la rivale bella di, che al contrario si sentiva un brutto anatroccolo. La ragazza, in una recente intervista, ha parlatoin cui sarebbe avvenuta lanei confronti dell'attrice Thelma Fardin, ammettendo che quando ha saputo tutto non ha potuto non piangere per la disperazione.Il racconto didisul set de IldiNel dettaglio, infatti,de Ildiha svelato che nel momento in cui ha appreso la notiziasessuale ai danni di Thelma, ha ...