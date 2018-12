Anticipazioni | Il Segreto | Antolina tenta il suicidio dopo il rifiuto di Isaac

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA tenterà il suicidio - perché? : I telespettatori italiani de Il Segreto hanno avuto occasione di familiarizzare in queste settimane con i volti di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed ANTOLINA (Maria Lima); arrivati a Puente Viejo poiché convinti che Elsa Laguna (Alejandra Meco) – la promessa sposa del ragazzo – fosse morta, i giovani hanno cercato di adattarsi alla vita del paesello ma fin da subito ci sono state delle complicazioni nella storyline che li vede ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 21 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 21 dicembre 2018: Matias si accorge che Raimundo è triste e demotivato… Dopo aver visto il nonno affranto, Matias pensa che la colpa sia di Fernando, quindi va alla villa per parlare con lui… Julieta fa capire a Prudencio che tornerà alla villa ad una sola condizione… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO e del nostro canale Telegram per essere ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Elsa precipita dalla torre mentre tenta la fuga : Proverà a calarsi dalla torre in cui è imprigionata, ma resterà vittima di una rovinosa caduta. Riuscirà a sopravvivere?

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 20 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 20 dicembre 2018: Irene accusa Severo di essere codardo e lui a quel punto prende una decisione. Nel frattempo Marcela e Matias decidono di assumere Consuelo, mentre i sintomi della malattia tormentano sempre di più Fernando… Le indagini della Guardia Civile chiariscono che Jesus giungeva da Palencia. Intanto Antolina rimprovera Isaac per essere stato in procinto di confessare a Don Anselmo ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 24-28 dicembre 2018 : Fernando Interrompe le Nozze di Severo ed Irene! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre 2018: Elsa corre un grave rischio! Fernando pronto a boicottare le Nozze di Severo Anticipazioni Il Segreto: Julieta ritorna alla Casona. La convivenza con Fernando e Prudencio è molto difficile. Il Mesia decide di distruggere la serenità di Severo e di Irene. Intanto, le minacce che riceve Adela si fanno sempre più insistenti… Carmelo scopre tutto ...

Il Segreto Anticipazioni : arriva ARMANDO - il SOSIA di… : Don Berengario (Miguel Uribe) sarà presto protagonista di una trama divertente de Il Segreto e tutto avrà inizio grazie all’arrivo a Puente Viejo della forestiera Magdalena (Milagros Moron): quest’ultima infatti, non appena metterà piede nel paesello, sembrerà convinta del fatto che il sacerdote sia suo marito ARMANDO e proprio per questo lo inseguirà da ogni parte. Il Segreto anticipazioni: DON BERENGARIO è sposato con questa ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 19 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 19 dicembre 2018: Julieta intende affrontare Fernando, convinta da Prudencio che sia stato proprio il giovane Mesia a far uccidere Saul… Prudencio teme di essere scoperto ma riesce a manipolare di nuovo la situazione a suo vantaggio… Prudencio chiede a Julieta di tornare a vivere con lui alla villa, in modo da poter ottenere le prove che servono e promettendole di aiutarla a vendicare la ...