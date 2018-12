Annullato il concerto di Jovanotti a Ladispoli | arriva la decisione definitiva | info

Annullato il concerto di Tekashi 6ix9ine a Padova dopo l’arresto : al via il rimborso dei biglietti : Il concerto di Tekashi 6ix9ine a Padova è Annullato. L'organizzazione ha così deciso di cancellare l'evento dopo i gravissimi problemi con la giustizia del rapper ora accusato di tentato omicidio. Il concerto avrebbe dovuto tenersi il 19 gennaio prossimo a Padova, ma SNACKulture.it e Zed Live hanno fatto sapere che non si terranno spettacoli dell'artista, avviando così il rimborso dei biglietti già acquistati in vista dell'evento. Tutti ...

Annullato il concerto di Iva Zanicchi di lunedì 10 : La Dipende s.r.l., produttrice dello show teatrale 'Una vita da zingara' con Iva Zanicchi comunica che "la data del tour, prevista per lunedì 10 dicembre al Teatro Ponchielli di Cremona verrà ...

Annullato il concerto di The Streets a Milano nel 2019 - come richiedere il rimborso dei biglietti acquistati : Sarebbe stata l'unica data italiana per il rapper inglese, ma Vivo Concerti ha annunciato di aver Annullato il concerto di The Streets a Milano nel 2019, previsto per il prossimo febbraio. Non è chiara la motivazione che ha spinto gli organizzatori a cancellare l'evento previsto al Fabrique di Milano, quel che è certo è che l'unico show nostrano nell'ambito del tour del cantautore di Birmingham Mike Skinner non si terrà. Ad annunciarlo è ...

Concerto Annullato a Belloluogo : il Tar 'stigmatizza' il comportamento del Comune : ... ludiche e culturali rivolte a tutta la comunità, il concessionario aveva diritto di beneficiare dei proventi e dei ritorni economici derivanti proprio dalla organizzazione di "spettacoli, concerti ...