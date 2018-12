Animali | veterinario gratis se adotti un cucciolo | in Umbria una legge innovativa

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 dicembre 2018)per chi adotta unda canili o gattili pubblici. Accade inprima regione italiana in cui sarà possibile il rimborso delle spese medico veterinarie per i proprietari, in particolare quelli in difficoltà economiche, che si impegnano a prendersi cura di un animale.Lo prevede unaappena approvata dalla Regione nata da una proposta del portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Marco Squarta. Il testo dellaprevede “l’erogazione delle prestazioni veterinarie, compresa la microchippatura e la sterilizzazione” degli, gratuite per i loro nuovi padroni “in situazione di svantaggio economico” oppure disabili.Nelle nuove disposizioni in materia di sanità e servizi sociali rientrano anche i cani e i gatti “impiegati negli interventi assistiti con” ossia quelli utilizzati per la pet ...