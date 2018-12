Andrea Mengucci è l' unico italiano tra i pro palyer dell' eSport di Magic | The Gathering

eurogamer

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Il campioneè l'tra i pro player del circuitodi: TheWizards of the Coast seleziona il capitanoa nazionale italiana per entrare nell'esclusiva lista di 32 giocatori da tutto il mondo che formano laPro League, una vera e propria legache offrirà contratti di gioco e streaming per un valore di 75.000 dollari, ma vediamo si seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli:La nuovaPro League (MLP), il circuitoannunciato da Wizards of the Coast che segna l'entrata ufficiale di: Thenel mondo degli sport digitali, inizia con un'ottima notizia per il nostro Paese: tra i 32 dei giocatori più blasonati di tutto il mondo c'è anche, giocatore professionista che, tra i suoi numerosi traguardi, vanta anche la vittoria di un campionato mondiale a squadre nel 2015, anno in ...