Andrea G Pinketts è morto | si fece notare in tv al Maurizio Costanzo Show

Morto Andrea Pinketts - lo scrittore di gialli e noir che ha raccontato la Milano di oggi : E’ Morto il giornalista e scrittore Andrea Pinketts. Lo scrive la versione online del Corriere della Sera. Al secolo Andrea Giovanni Pinchetti, aveva 57 anni, essendo nato a Milano il 12 agosto 1961. Autore di molti gialli e noir, ha raccontato in molte sue storie la Milano contemporanea. Ha vinto alcuni premi letterari come il Mystfest e il Premio Scerbanenco. Ha collaborato per alcuni periodici e ha lavorato anche con la tv, per esempio ...