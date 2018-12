Andrea Damante derubato a Milano | il duro sfogo

Andrea Damante derubato - l’ex tronista si scaglia contro il colpevole su Instagram : Andrea Damante derubato, l’ex tronista su tutte le furie Disavventura per Andrea Damante, derubato oggi mentre era a pranzo in un ristorante. Dove si trova l’ex tronista? Probabilmente tutto è accaduto a Milano, e non a Verona la città in cui ha vissuto fino a poco fa. Tranquilli, non gli hanno svaligiato casa né rubato […] L'articolo Andrea Damante derubato, l’ex tronista si scaglia contro il colpevole su Instagram ...

Andrea Damante/ Compare a Riccanza - ma il pubblico è deluso. Intanto pubblica una dedica - è per Giulia? : Andrea Damante è nella terza puntata di Riccanza 3, ma il pubblico è deluso perchè rimane per poco tempo. Lui pensa ancora a Giulia De Lellis?

Andrea Damante a Riccanza ricorda l’infanzia - intanto su Instagram pensa a Giulia? : Andrea Damante a Riccanza col cugino Angelo: l’ex tronista nella terza puntata Nella terza puntata di Riccanza 3 c’è stato Andrea Damante. Sapevamo tutti che sarebbe apparso nella terza stagione del reality show, ma non quando. Magari c’è chi si è incollato alla televisione per vedere Riccanza su MTV aspettando solo il momento in cui […] L'articolo Andrea Damante a Riccanza ricorda l’infanzia, intanto su Instagram ...

Andrea Damante su De Lellis : euro La nostra storia è stata bellissima - vera e pura euro : stata la coppia più amata dalla tv quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Nati sotto i riflettori del successo grazie al programma di "Uomini & Donne", il DJ e l'influencer sono stati ...

Andrea DAMANTE/ 'Giulia De Lellis? Funzioniamo e lavoriamo anche da single' : ANDREA DAMANTE conduttore di "MTV 18 OF '18" in onda il 16 dicembre, alle 20. Sui social scoppia la polemica per l'assenza di Irama.

Andrea Damante stupisce su Giulia De Lellis e fa un annuncio : Giulia De Lellis: Andrea Damante parla del loro lavoro da single Andrea Damante intervistato da Tv Blog riguardo al suo nuovo lavoro ha parlato anche di Giulia De Lellis, ma non ha menzionato affatto l’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne rispondendo alla domanda se fosse per caso preoccupato che la fine della relazione con Giulia potesse ripercuotersi negativamente anche sulla sua carriera tv ha stupito tutti, affermando che non ...

Andrea Damante a Blogo : "Io super single. Giulia De Lellis? Lavora anche senza di me" : Intervistato da TvBlog in occasione del suo debutto da conduttore di MTV 18 OF ‘18, la classifica delle 18 migliori canzoni che ci hanno accompagnato nel corso del 2018 in onda stasera, domenica 16 dicembre alle 20 su Mtv (canale 130 di Sky), Andrea Damante ha parlato anche della sua situazione sentimentale e della sua ex Giulia De Lellis. Il dj e produttore veronese si è dichiarato "super single" nonostante sia stato recentemente ...

Andrea Damante a Blogo : "Debutto da conduttore tv - ma la mia musica resta la priorità" : "In tv manca la musica, mancano programmi come Top of the pops e Trl; dal 2000 ha subito un calo, ma adesso sta tornando in auge. Oggi tutto ciò che gira intorno ala musica sta andando fortissimo, quindi serve un contenitore tv che ne parli". Ne è convinto Andrea Damante, scelto da Mtv (visibile in esclusiva su Sky al canale 130) per celebrare l’anno che sta per finire con MTV 18 OF ‘18. In onda stasera, domenica 16 dicembre alle 20 ...

Andrea Damante avvistato con Chiara Biasi. Cosa c’è tra i due? Guarda la FOTO : Cominciamo subito ringraziando la dolce talpina che molto gentilmente ci ha inviato la segnalazione di cui a breve vi parleremo. Ieri sera, in quel di Milano, sono stati avvistati insieme Andrea Damante e Chiara... L'articolo Andrea Damante avvistato con Chiara Biasi. Cosa c’è tra i due? Guarda la FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Andrea Damante e Giulia De Lellis : “siamo come in Dawson’s Creek” : Dopo due anni d'amore, e milioni di follower Instagram, è da tempo tutto finito tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Se quest'ultima ha ritrovato l'amore al fianco di Irama, Damante ha più volte ribadito di essere single.Ma è dalle pagine dell'ultimo numero di Vanity Fair che Andrea è tornato a parlare della storia che fu, paragonando il loro amore ad una serie tv molto celebre.prosegui la letturaAndrea Damante e Giulia De Lellis: ...

L’ex di Zaza avvistata con Andrea Damante : Chiara Biasi e il deejay si appartano fuori da una discoteca [FOTO] : Chiara Biasi insieme ad Andrea Damante, la fashion blogger e il deejay fuori da una discoteca milanese chiacchierano da soli Chiara Biasi e Andrea Damante. Dopo la voce di gossip che avrebbe voluto il deejay veronese accanto all’ereditiera Maya Henry (VEDI QUI), l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ compare accanto alla fashion blogger fuori da una discoteca a Milano. I due si sono appartati fuori dal The Club, dopo ...

Andrea Damante : parole 'al miele' su Giulia De Lellis e paparazzata con Chiara Biasi : In occasione del lancio della sua nuova avventura professionale su MTV, Andrea Damante è stato intervistato da Vanity Fair; in questo faccia a faccia che ha avuto con un giornalista, il dj non ha potuto non rispondere ad alcune domande sulla sua famosissima ex fidanzata. Dopo aver ripercorso la relazione con Giulia De Lellis, che ha definito 'vera e pura', il veronese l'ha paragonata ad una nota serie tv che, non appena viene nominata, non si ...