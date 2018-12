Amici 2018 | Arianna Forte furiosa per il fidanzato Vincenzo | c’entra Daniel?

Amici 2018-19 : Maria De Filippi assente su Canale 5. Cosa cambia : Amici di Maria De Filippi assente nel palinsesto: Cosa cambia da sabato prossimo Si fermerà anche l’instancabile Maria De Filippi per le festività natalizie: la regina di Canale 5, infatti, pur andando in onda una settimana in più rispetto agli altri programmi del daytime della rete ammiraglia Mediaset con il suo seguitissimo Uomini e Donne, con Amici 18 ha invece terminato, per ora, il ciclo di puntate di quest’anno sabato scorso, ...

Amici 2018 quinta puntata - grande polemica su Giusy : l’attacco della ballerina : quinta puntata Amici 18: ecco cosa è successo Quest’oggi, nella quinta puntata di Amici 2018, abbiamo assistito a una grande polemica: a quella riguardante la ballerina Giusy. È stata bersagliata dai professori perché ha accettato l’immunità. Secondo loro, avrebbe dovuto rifiutarla per dimostrare a tutti di saper fare bene quello che più la appassiona. Giusy […] L'articolo Amici 2018 quinta puntata, grande polemica su Giusy: ...

Amici 18 - puntata sabato 15 dicembre 2018 : Giusy eliminata - Atene perde ancora - Marco Carta ospite : ...

Amici 18 - quinta puntata di sabato 15 dicembre 2018 : Sparta surclassa Atene - Gianmarco fa fuori Giusy : Gianmarco Galati - Amici 18 Amici 18 arriva al quinto speciale, registrato ieri. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato pomeriggio, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione. Amici 18: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 14.12: Maria De Filippi entra in studio e dà subito il via allo speciale parlando di ...

#Amici18 – Puntata del 15/12/2018 – Una nuova sfida a squadre (spoiler). : Puntuale come ogni novembre, riparte l’anno accademico della scuola più famosa televisiva, quella di Amici di Maria de Filippi. A pochi mesi dalla vittoria di Irama per il canto e di Lauren Celentano per il ballo, gli Studi Elios sulla Tiburtina sono pronti ad ospitare, per la diciottesima volta, nuovi cantanti e nuovi ballerini pronti a cogliere un’occasione per raggiungere il grande successo. Come sempre si parte dal Pomeridiano. ...

Tish e Alberto Urso stanno insieme? L’ultimo gossip ad Amici 2018/2019 : Amici 18, Tish e Alberto Urso fidanzati? Il gossip sui cantanti Sta nascendo un amore ad Amici 2018/2019? Nell’ultima puntata del sabato, Tish e Alberto Urso sono stati protagonisti di una performance canora in cui è emersa una certa sintonia. Maria De Filippi ha poi mostrato dei video in cui Tish era palesemente imbarazzata mentre […] L'articolo Tish e Alberto Urso stanno insieme? L’ultimo gossip ad Amici 2018/2019 proviene da ...

Giordana Angi attacca Miguel ad Amici 2018/2019 : “So contare pure io” : Amici 18, Giordana Angi contro Miguel Chavez: l’affondo al ballerino Giordana di Amici 18 è tra i concorrenti più schietti di quest’anno. Questo però non significa che tutto quello che dice deve essere ritenuto giusto. Adesso ha avuto qualcosa da ridire su Miguel Chavez, il ballerino preferito di Timor Steffens. Il coreografo non ha mai […] L'articolo Giordana Angi attacca Miguel ad Amici 2018/2019: “So contare pure ...

Amici 18 - lo speciale del sabato dell'8 dicembre 2018 : la squadra di Sparta vince la sfida : ...