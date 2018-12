Altre agevolazioni per favorire la mobilità

fondazioneserono

: RT @BuongiornoDott: La sclerosi multipla rientra a pieno tra le malattie che permettono di poter chiedere la visita per l’invalidità civile… - RobertaB21 : RT @BuongiornoDott: La sclerosi multipla rientra a pieno tra le malattie che permettono di poter chiedere la visita per l’invalidità civile… - LOVEMELIAM : @Ciastenkidrauhl E su questo ok, ma ti posso dire che ci sono alcune persone che, in base a reddito e altre cose, h… - BuongiornoDott : La sclerosi multipla rientra a pieno tra le malattie che permettono di poter chiedere la visita per l’invalidità ci… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Disabili eI seguenti ausili per lasono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, previa prescrizione di un medico specialista del SSN.Carrozzine: a telaio pieghevole, a telaio rigido, elettroniche, scooter Montascale: cingolato, a ruote Sollevatorifavorenti laDetrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per:Trasporto in ambulanza dei disabili Acquisto di arti artificiali per la deambulazione Acquisto di poltrone per inabili non deambulanti Costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni Trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella I non vedenti possono scaricare il 19% dell’Irpef per le spese sostenuto per l’acquisto di un cane guida, e posso detrarre mensilmente la cifra di 516,46 euro al mese per le spese del mantenimento ...