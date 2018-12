Accolta dal Csm la richiesta di Anna Finocchiaro | dopo 30 anni di aspettativa l' ex

RAccolta fondi per Laura e Mary - ferite gravemente in uno spaventoso incidente stradale in Kenya : Amici e parenti hanno attivato un canale di solidarietà per sostenere le spese mediche delle giovani catanesi in cura all'ospedale di Malindi e il soggiorno delle rispettive famiglie volate in Kenya dopo aver appreso la notizia dello spaventoso incidente in cui sono rimaste coinvolte le ragazze.Continua a leggere

Anno nero per la rAccolta bond : banche e imprese italiane in difficoltà - minimi dal 2008 : ROMA - Le aziende e le banche italiane in crisi per la vendita di obbligazioni: infatti, rileva Refinitiv, finora, nei primi undici mesi del 2018, è stato raccolto l'importo più basso dal 2008, in ...

Maltempo : prosegue la rAccolta fondi attraverso il numero solidale : Ammonta a 687.432,00 euro la somma raccolta finora attraverso il numero solidale 45500 in favore delle comunità colpite dall’emergenza Maltempo che dalla fine di ottobre ha interessato gran parte dell’Italia da nord a sud. I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile e saranno ripartiti tra le regioni proporzionalmente ai danni subiti. Le somme saranno impiegate ...

Firenze - bimba di 20 mesi intossicata dallhashish rAccolta e ingerita al parco : ricoverata : Una bimba di 20 mesi è stata ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un' intossicazione da cannabinoidi. La piccola, giunta al pronto soccorso con difficoltà respiratorie e in stato di ...

Maltempo - ‘Accordo di solidarietà’ dalla giunta della Provincia di Trento : al via la rAccolta fondi : Prima seduta ufficiale e prime delibere per la nuova giunta Provinciale di Trento che stamani è salita a Dimaro in Val di Sole per esprimere la vicinanza ad una delle comunità del Trentino più colpite dal Maltempo. L’esecutivo, guidato dal presidente Fugatti, ha infatti adottato una serie di provvedimenti con i quali vengono formalizzate le azioni già intraprese all’indomani degli eventi calamitosi per dare risposta ai danni procurati dal ...

Domenico Modugno la rAccolta Un Cilindro - Un Fiore e Un Frack in uscita dal prossimo 23 novembre : PRIMAPRESS, -, MILANO, - Esce il prossimo 23 novembre "Un Cilindro, Un Fiore e Un Frack", Warner Music,, la raccolta che racchiude i momenti più importanti della carriera di Domenico Modugno e che ...

Ass. Arces. RAccolta solidale fino al 17 novembre per i reparti oncologici pediatrici Bambin Gesù e Oglio Po : Questa settimana l'AssociazioneArces sita in via Garibaldi,13 sarà aperta fino a Sabato 17 novembre dalle ore 16.00 alle 17.00 per il Progetto solidale di Raccolta fondi per l'acquisto di giochi da ...

Elena Boschi look da urlo Accolta dalla folla attacca il M5S (VIDEO) : Elena Boschi look da urlo si lascia fotografare con la folla che l’aspetta e lancia una freccia contro i 5 stelle Il look acqua e sapone di Maria Elena Boschi in copertina su Maxim è un ricordo ormai lontano. Maria Elena, alla Leopolda 2018, sfoggia uno stile ben diverso. Giacca di pelle nera, trucco pesante, piega perfetta dei capelli. Decisamente più sexy. A PROPOSITO DI Elena Boschi: Selvaggia Lucarelli deride pesantemente Maria Elena ...

A Lodi rAccolta di fondi online per i bambini stranieri esclusi dalla mensa. Il ministro : «Coniugare diritti e doveri» : Una raccolta di fondi online per garantire la mensa scolastica ai bambini stranieri di Lodi esclusi in seguito al nuovo regolamento adottato dal Comune: è l'iniziativa avviata da un gruppo di ...