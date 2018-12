A Reggio Calabria la presentazione del libro ' La Natura supera la fantasia

Reggio Calabria : presentato il Calendario Carabinieri 2019 [FOTO] : Lo sport, inteso come sacrificio, impegno e sana tensione al risultato è quanto di più prossimo alla vocazione originaria del Carabiniere. Nelle pagine del mese di settembre sono rappresentati i siti ...

Reggio Calabria - Caracciolo : 'non arretro di un passo sulla proposta di riduzione delle tariffe del Palloncino' [FOTO e INTERVISTE] : Appare assurdo invece constatare che proprio il Settore Sport in data 13 dicembre 2018 ha in-viato una apposita PEC alle Associazioni sportive con l'allegazione delle fatture inerenti il pa-gamento , ...

Nuove disponibilità per i concerti di Claudio Baglioni a Reggio Calabria - Pesaro e Genova : biglietti in prevendita : I concerti di Claudio Baglioni a Reggio Calabria, Pesaro e Genova aprono a Nuove disponibilità dopo la chiusura delle date per tutto esaurito. L'organizzazione ha quindi fatto sapere che sono messi a disposizione nuovi biglietti per le date dei concerti a Reggio Calabria, Pesaro e Genova secondo le modalità di acquisto abituali. I tagliandi d'ingresso saranno infatti consegnati con corriere espresso o con consegna sul luogo dell'evento. ...

Reggio Calabria - antiterrorismo : intensificati i controlli su obiettivi sensibili - : Così come emerso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche a seguito dei recenti fatti di cronaca che hanno visto il verificarsi di un attentato a Strasburgo, in occasione delle festività natalizie sono stati pianificati servizi finalizzati a garantire il mantenimento dell'ordine e della ...

Scossa di terremoto a Reggio Calabria - epicentro a Cardeto [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Aeroporto Crotone - Ryanair conferma interesse ed espansione su Reggio Calabria : Ryanair guarda con forte interesse a Crotone e all'intera Calabria . Dopo l'intervista a Teleborsa del presidente SACAL Arturo De Felice con la conferma che il 2018 ha visto il ritorno in attivo del ...

Scossa di terremoto a Reggio Calabria - epicentro a Santo Stefano in Aspromonte [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Al Palacalafiore di Reggio Calabria il Gran Galà dello Sport 2018 [FOTO e VIDEO] : 1/13 Foto Salvatore Dato ...

Reggio Calabria - false attività per incassare i contributi regionali per l’agricoltura : 8 arresti nei clan di ‘ndrangheta : Incassavano i contributi regionali per l’agricoltura attestando falsamente attività imprenditoriali e requisiti che non esistevano. Centinaia di migliaia di euro che sono finiti nelle casse della cosca Gallico di Palmi. Con l’accusa di associazione a delinquere e truffa, tra gli otto arrestati stamattina c’è anche il boss Carmelo Gallico per il quale il gip di Reggio Calabria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta ...

Reggio Calabria - abbattuto il locale simbolo del potere mafioso : Il circolo Posidonia, formalmente sede di un'associazione di pescatori, era il quartier generale di Paolo Romeo, considerato il capo della direzione strategica della 'ndrangheta reggina. La costruzione abusiva per anni aveva rappresentato la rete di potere che ha schiacciato la...

Omicidio Canale - la Dda Reggio Calabria chiede sette ergastoli in abbreviato : Sei ore di requisitoria, sette ergastoli chiesti dal sostituto procuratore della Dda di Reggio Calabria Sara Amerio. È agli sgoccioli il processo, che si sta celebrando con il rito abbreviato, per l’Omicidio di Giuseppe Canale avvenuto il 12 agosto 2011 a Gallico, nella periferia nord della città dello Stretto. Per la Procura non ci può essere alcuno sconto di pena per i responsabili di uno degli omicidi eccellenti che rischiava di aprire una ...

A Reggio Calabria iniziativa dal titolo 'legumi e verdure un piatto di salute' : ... costituiscono il naturale completamento di apporto proteico di cui il nostro organismo necessita, e 60.000 anni fa l'uomo già lo sapeva, e ancor prima che la scienza scomponesse in molecole i nostri ...

Maltempo a Reggio Calabria - spettacolare arcobaleno sulle acque del Lungomare “più bello d’Italia” [GALLERY] : 1/16 Foto: Salvatore Dato ...

Maltempo Calabria - il maestrale sfiora i 100km/h a Reggio : alberi sradicati e danni [FOTO] : 1/8 ...