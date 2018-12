A 100 giorni alla Brexit

Pensioni quota 100 : giorni decisivi per il varo ufficiale : La partita finale per il varo di quota 100 si gioca tutta sui tavoli di Bruxelles. Ue e Italia si stanno accordando sul deficit a quota 2,04%. La manovra consentirebbe di approcciare alla questione di quota 100 per far scattare le prime uscite per la prossima primavera. Analizziamo in che modo il governo sta pensando di introdurre la novità. Le risorse La necessità delle coperture economiche per far partire la riforma tanto cara a ...