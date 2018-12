14 giorni di Fortnite | i premi del torneo natalizio

Fortnite - rivelate le skin invernali e le ricompense dei 14 giorni - : Con il nuovo aggiornamento di Fortnite sono state introdotte diverse novità, tra cui le skin invernali : la maggior parte di queste sono in realtà versioni congelate di outfit già utilizzati nel gioco.

L'evento 14 giorni di Fortnite prende il via con la modalità Unvaulted : tornano le armi e gli oggetti della Stagione 1 e 2 : L'evento 14 Giorni di Fortnite è finalmente live con la prima MAT, segnala VG247.com. La modalità Unvaulted è la prima delle modalità a tempo limitato di Fortnite per L'evento 14 Giorni di Fortnite. Epic ha anche rivelato il primo dei premi delL'evento: il GG Ornament Spray, che potete ottenere dopo aver completato la prima sfida dei 14 Giorni.La nuova modalità sostituisce la modalità classica, come scoperto dagli utenti Reddit, e Fornite ...