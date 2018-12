1 minuto in Borsa 20 dicembre 2018

1 minuto in Borsa 19 dicembre 2018 : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente . Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Banco BPM , che vanta un incisivo incremento del 4,83%. Le peggiori ...

1 minuto in Borsa 17 dicembre 2018 : Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Mediaset , +2,44%,. Le peggiori performance, invece, si registrano su ...

1 minuto in Borsa 14 dicembre 2018 : Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Best performer tra i titoli italiani più capitalizzati, Ferragamo avanza dell'1,15%. Le peggiori ...

1 minuto in Borsa 13 dicembre 2018 : All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente , mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. In buona evidenza a Milano il comparto bancario , +1,67%,. Nel ...

1 minuto in Borsa 12 dicembre 2018 : Seduta in rally a Piazza Affari , che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Enel , +2,54%,. Le più forti ...

1 minuto in Borsa 11 dicembre 2018 : Brillante Piazza Affari , che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Buona la performance a Milano del comparto tecnologia , +4,00%,. Nel listino, troviamo tra i più venduti ...

1 minuto in Borsa 10 dicembre 2018 : Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, giornata moderatamente positiva per Enel , che sale di un frazionale +0,86%. I più forti ribassi, ...

1 minuto in Borsa 7 dicembre 2018 : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , al pari delle principali Borse Europee. Tra i best performers di Milano, in evidenza Unipol , +3,48%,. I più forti ribassi, invece, si verificano su ...

1 minuto in Borsa 6 dicembre 2018 : Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente , in linea con la Borsa di Milano, che si muove in rosso. Scivolano sul listino milanese tutti i settori. Nella parte bassa della classifica del ...

1 minuto in Borsa 5 dicembre 2018 : Seduta decisamente ribassista per le principali borse del Vecchio Continente . Tiene invece la piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Tra i best performers di Milano, in evidenza ...

1 minuto in Borsa 4 dicembre 2018 : Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . Buona la performance a Milano del comparto chimico , +1,04%,. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del ...

1 minuto in Borsa 3 dicembre 2018 : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , al pari delle principali Borse Europee. Tra i best performers di Milano, in evidenza CNH Industrial , +7,16%,. Tra le principali materie prime, segno ...

1 minuto in Borsa 30 novembre 2018 : Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre la Borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si muove in ...

1 minuto in Borsa 28 novembre 2018 : Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente . Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. In ...