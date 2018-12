WWE – La famiglia McMahon non fa sconti | cambiano i gm di Raw e SmackDown

sportfair

: RT @of_unstable: @CrazyFa__N Per far ritornare Kurt ci voleva tutta la famiglia McMahon?? ???? E i cambiamenti quali sono? Siamo noi l'author… - reignsvdrug : RT @of_unstable: @CrazyFa__N Per far ritornare Kurt ci voleva tutta la famiglia McMahon?? ???? E i cambiamenti quali sono? Siamo noi l'author… - of_unstable : @CrazyFa__N Per far ritornare Kurt ci voleva tutta la famiglia McMahon?? ???? E i cambiamenti quali sono? Siamo noi l… - WWE_Ufficiale : A #RAW la famiglia McMahon ritorna sul ring. E tra l'ultima possibilità per @BaronCorbinWWE di diventare General Ma… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Come annunciato dal patron della WWE Vince, lagestirà in prima persona gli show di Raw e: sollevati dagli incarichi di gm Baron Corbin e Paige Dopo aver archiviato TLC, l’ultimo PPV dell’anno, conclusosi con fra luci e ombre, Vinceaveva annunciato la sua presenza a Raw al fine di ‘dare una scossa’ ad ascolti e qualità dei prodotti offerti dei due principali show della WWE. Come spiegato a Raw, laha deciso di prendere in mano la situazione, scegliendo di gestire gli show in prima persona e sollevando dunque i due general manager dai rispettivi incarichi. Se Baron Corbin è stato rispedito a casa (meritatamente), dopo il secondo pestaggio in pochi giorni, avvenuto nell’ultima puntata di Raw, Paige sembrava poter conservare il suo ruolo, forte dei pareri favorevoli cheraccoglie spesso e volentieri. Anche la gm dello ...