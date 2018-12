Walter Ricciardi | si è dimesso Presidente Istituto Superiore Sanità Vaccini e non solo

Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi : “Con lui l’ISS è tornato a essere un punto di riferimento” : “L’Istituto Superiore di Sanità è sempre stato un baluardo della scienza medica e dell’affannosa ricerca di conoscenze d’avanguardia, da mettere al più presto al servizio della salute pubblica. Non a caso l’Istituto è un organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale – e non del Ministero o di Agenzie indipendenti – e i suoi dipartimenti si sono evoluti con il progredire delle conoscenze mediche e dei bisogni di cura dei cittadini”. ...

Si è dimesso il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità - Walter Ricciardi : Si è dimesso il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi . Nominato commissario dell'Iss nel 2014 e presidente nel 2015, ha lasciato l'incarico quasi un anno prima della scadenza naturale, prevista per agosto 2019. "Negli ultimi quattro anni e mezzo mi sono impegnato profondamente per il risanamento e il rilancio dell'Istituto Superiore di Sanità e oggi lascio un Ente di Ricerca solido dal punto di vista ...

Walter Ricciardi : 'Abbiamo solo 20 anni per salvare il pianeta' : Ormai siamo agli sgoccioli e non ci resta molto tempo prima che gli effetti del cambiamento climatico si rivoltino letteralmente contro di noi portando a seri d anni . A lanciare l'allarme sulle devastanti conseguenze del cambiamento climatico del nostro pianeta è stato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi . Secondo lo studioso, ci restano soltanto 20 anni , equivalenti a due generazioni, per salvare il pianeta, ...

