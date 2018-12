Wall Street crolla su nuovi minimi del 2018 dopo stretta Fed

Borsa : Wall Street apre debole : ANSA, - NEW YORK, 19 DIC - Apertura debole per Wall Street in attesa della Fed. Il Dow Jones sale dello 0,15% a 23.707,57 punti, il Nasdaq perde lo 0,08% a 6.778,37 punti mentre lo S&P 500 avanza ...

Wall Street sbanda dopo rialzo tassi Fed : Movimenti erratici si registrano alla borsa di Wall Street dopo che la banca centrale americana ha annunciato la sua decisione di politica monetaria: un ritocco all'insù dei tassi di interesse negli ...

Piazza Affari sale dopo accordo Roma-Ue - giù lo spread. A Wall Street affonda Facebook : Pesano lo shale oil ei timori per l'economia Euro in rialzo a 1,14 dollari in attesa della Fed Prosegue la debolezza del dollaro e l'euro ne approfitta per recuperare la soglia di 1,14 sul biglietto ...

Wall Street cauta aspettando la Fed : Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street in attesa delle indicazioni che arriveranno da Washington , dove è in corso l' ultima riunione del 2018 della Federal Reserve . La banca centrale ...

FedEx rivede al ribasso stime 2019 - titolo giù nell'afterhours a Wall Street : FedEx ha rivisto al ribasso le stime per il 2019 in scia alla debolezza in Europa. Un annuncio che ha messo sotto pressione il titolo nella sessione afterhours a Wall Street, registrando una flessione ...

Tonica Wall Street in attesa della Fed : Lieve aumento per la Borsa di New York in attesa del verdetto della Fed . L'indice Dow Jones segna un rialzo dello 0,35%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l' S&P-500 ...

A Wall Street riesce il rimbalzo : ... la Fed stia solo considerando un altro aumento dei tassi di interesse" - ha twittato l'inquilino della Casa Bianca - citando anche le difficoltà del resto del mondo. Gli investitori, in realtà, sono ...

Wall Street cerca il rimbalzo : Partenza in rialzo per la borsa di Wall Street che recupera, seppur parzialmente, il sell-off delle ultime sedute. In un contesto in cui continuano a prevalere i timori relativi ai segnali di ...

Wall Street imbastisce un rimbalzo : ora si guarda solo alla Fed : Gli investitori continuano a mostrare non poco apprensione per i segnali di frenata dell'economia globale e intanto attendono con impazienza il verdetto della Fed, il cui meeting avrà inizio oggi, ...

Wall Street : peggior dicembre dai tempi della Grande Depressione : Nessun accenno a misure di stimolo all'economia, attese dopo alcuni dati macro deludenti, vendite al dettaglio in primis, o di aperture in tema di dazi. Anche in questo caso le interpretazioni delle ...

Wall Street verso un avvio in rialzo dopo frenata vigilia - si guarda a meeting Fed di domani : I future su Wall Street si muovono in territorio positivo, dopo il brutto avvio di settimana che ha visto l'indice S&P 500 chiudere sui nuovi minimi annui. I listini provano dunque a mettere da parte ...

Borse europee in calo sulla scia di Wall Street : Crescono i timori per l'andamento dell'economia mondiale nel 2019, mentre domani la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, dovrebbe aumentare il costo del denaro nonostante il parere ...

Wall Street si avvia a chiudere l'anno peggiore dal 2008 : Addio ai guadagni. Il pesante crollo che è stato registrato a Wall Street, ha finito per cancellare tutti quello che di buono era stato fatto nel corso del 2018. Ma ancora peggio, getta pesantissime ombre sul prossimo futuro.L'aria che tira a Wall StreetAlla fine di una giornata nerissima, il Nasdaq ha perso il 2,27%. Malissimo sia lo S&P 500 che perde il 2,08% che il Dow Jones in retromarcia del 2,11 per cento. Ma lo scivolone di questi ...