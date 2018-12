Volley | Champions League 2019 | Perugia suda ma vince a Tours | show di Atanasijevic e

LIVE Tours-Perugia Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 1-3 - trionfo dei Block Devils! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Tours-Perugia, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Block Devils volano in Francia per andare a caccia della seconda vittoria stagionale nella massima competizione continentale dopo quella ottenuta all’esordio contro la Dinamo Mosca. I ragazzi di Lorenzo Bernardi partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un ...

Volley : Champions League - Lube corsara - De Giorgi festeggia la prima panchina : LA CRONACA DEL MATCH- Coach De Giorgi, senza vincoli di stranieri in campo, schiera Bruno-Sokolov, Simon-Stankovic, Juantorena-Leal con Balaso libero. Il tecnico ceco risponde con Van Harleem-Rejlek ...

LIVE Modena-Zaksa Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 2-0 - Zaytsev e compagni spettacolari : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Zaksa, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Canarini saranno impegnati al PalaPanini contro l’ostica formazione polacca guidata da Andrea Gardini, i ragazzi di Julio Velasco hanno un bisogno disperato di vincere per non rischiare di compromettere la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale dopo aver già perso all’esordio ...

CEV Volleyball Champions League – Ottima prova dell’Igor Gorgonzola Novara : battuto il Minchanka Minsk : CEV Volleyball Champions League: la Igor supera a pieni voti la prova Minchanka Minsk. In Bielorussia è 3-0, azzurre a punteggio pieno. Giovedì la Savino Del Bene Scandicci ospita il Lodz. Tutti i match delle italiane live su DAZN Secondo 3-0 per la Igor Gorgonzola Novara nell’edizione 2018-19 della CEV Volleyball Champions League. Le azzurre di Massimo Barbolini si impongono con il punteggio più netto possibile sul campo del ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara espugna Minsk senza Egonu - seconda vittoria della Igor : Novara ha sconfitto il Minchanska Minsk per 3-0 (25-19; 34-32; 25-16) nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno conquistato il secondo successo pieno nella massima competizione continentale dopo aver già battuto il Lodz all’esordio. Le ragazze di Massimo Barbolini hanno dominato il primo e il terzo set, nel secondo invece hanno dovuto rimontare da 16-13 e sono riuscite a imporsi dopo ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova sbriga il compito Karlovarsko - la Lube vince in trasferta. Buona la prima di De Giorgi : Passeggiata di salute per Civitanova nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. La Lube si è imposta sul campo del Karlovarsko per 3-0 (25-16; 25-18; 25-14), la formazione ceca non poteva impensierire più di tanto i cucinieri che hanno ritrovato il sorriso e che hanno infilato la seconda vittoria stagionale nella massima competizione continentale, facendo un piccolo passo verso la ...

LIVE Karlovarsko-Civitanova Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-2 - tutto facile per la Lube nei primi due set : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Karlovarsko-Civitanova, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La formazione marchigiana vuole centrare la seconda vittoria consecutiva dopo il convincente successo per 3-0 all’esordio, nello scontro tutto italiano con Modena. La squadra ceca del Karlovarsko ha perso alla prima uscita contro i polacchi dello ZAKSA ...

