Volley | Champions League 2019 | Civitanova sbriga il compito Karlovarsko | la Lube vince in

LIVE Modena-Zaksa Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : vittoria obbligata per gli emiliani : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Zaksa, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Canarini saranno impegnati al PalaPanini contro l’ostica formazione polacca guidata da Andrea Gardini, i ragazzi di Julio Velasco hanno un bisogno disperato di vincere per non rischiare di compromettere la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale dopo aver già perso all’esordio ...

LIVE Tours-Perugia Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : Leon e compagni per dominare in Francia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Tours-Perugia, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Block Devils volano in Francia per andare a caccia della seconda vittoria stagionale nella massima competizione continentale dopo quella ottenuta all’esordio contro la Dinamo Mosca. I ragazzi di Lorenzo Bernardi partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un ...

LIVE Karlovarsko-Civitanova Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : la Lube cerca il colpo in trasferta : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Karlovarsko-Civitanova, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La formazione marchigiana vuole centrare la seconda vittoria consecutiva dopo il convincente successo per 3-0 all’esordio, nello scontro tutto italiano con Modena. La squadra ceca del Karlovarsko ha perso alla prima uscita contro i polacchi dello ZAKSA ...

Minsk-Novara - Champions League Volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi, mercoledì 19 dicembre, la Igor Gorgonzola Novara tornerà in campo per la seconda giornata della fase a gironi della CEV Champions League 2018-2019 di volley femminile. La formazione italiana sarà impegnata nella trasferta in Bielorussia contro il Minchanka Minsk, in una partita da vincere assolutamente per continuare ad inseguire il primo posto e l’accesso diretto ai quarti di finale. Dopo il primo turno la situazione di classifica ...

Karlovarsko-Civitanova - Champions League Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 19 dicembre (ore 18.00) si gioca Karlovarsko-Civitanova, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La Lube sarà impegnata in trasferta ma partirà con tutti i favori del pronostico contro la modesta formazione ceca, c’è grande attesa per l’esordio sulla panchina di Fefé De Giorgi: l’ex palleggiatore della Generazione dei Fenomeni è tornato a casa, con i cucinieri ...

Tours-Perugia - Champions League Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 19 dicembre (ore 20.00) si gioca Tours-Perugia, match valido per la seconda giornata della Champions League 2019 di volley maschile. I Block Devils, reduci dal successo netto all’esordio contro la Dinamo Mosca, vanno a caccia della seconda vittoria nella massima competizione continentale per compiere un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale: gli umbri, in testa alla classifica di SuperLega con un punto ...

Modena-ZAKSA - Champions League Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 19 dicembre (ore 20.30) si gioca Modena-ZAKSA Kedzierzyn Kozle, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena una partita fondamentale per il futuro dei Canarini nella massima competizione continentale: la sconfitta all’esordio contro Civitanova ha seriamente messo in difficoltà i ragazzi di Julio Velasco che ora sono obbligati a sconfiggere la ...

Volley femminile - Champions League 2019 : clamoroso tracollo di Conegliano - le Pantere perdono 3-0 a Schwerin! : Incredibile e inatteso tonfo di Conegliano nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le Pantere sono letteralmente crollate alla Palmberg Arena contro lo Schwerin che si è imposto con un roboante 3-0 (36-34; 25-19; 25-22), le venete hanno ceduto in 91 minuti di gioco e sono incappate nella prima sconfitta stagionale nella massima competizione europea dopo aver vinto all’esordio contro Scandicci al ...

Schwerin-Conegliano - Champions League Volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi martedì 18 dicembre si gioca Schwerin-Conegliano, match valido per la Champions League 2018-2019 di volley femminile. Prima trasferta stagionale in campo europeo per le Pantere che all’esordio hanno sconfitto Scandicci al tie-break di fronte al proprio pubblico e che ora vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per muovere un ulteriore passo verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale ...

CEV Volleyball Champions League : gli impegni di Conegliano - Novara e Scandicci : Trasferta in Germania dell’Imoco Volley Conegliano apre martedì la 2^ giornata della fase a gironi. Mercoledì Igor Novara in Bielorussia, giovedì esordio interno per la Savino Del Bene contro il Lodz Si apre con la trasferta in Germania dell’Imoco Volley Conegliano la seconda giornata della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League. L’SSC Palmberg Schwerin ospiterà martedì sera le pantere di Daniele Santarelli, ...

Volley : Champions League - Civitanova - Perugia e Modena in campo mercoledì : ROMA - Torna la Champions League che mercoledì 19 dicembre vedrà in campo tutte e tre le formazioni italiane. Previsti a metà gennaio i prossimi appuntamenti con l'ultima giornata di andata. Dopo l'...

Volley : Champions League - mercoledì in campo Civitanova - Perugia e Modena : Strizza l'occhio all'Italia, e a Modena in particolare, la formazione guidata dal tri-campione del mondo Andrea Gardini che con la maglia gialla ha vinto uno Scudetto nel 2002, insieme a Cantagalli, ...