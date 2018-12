Vitalizi | Regione Lombardia si adegua in anticipo | già approvato il taglio previsto in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Vecchitrasformati in pensioni da ricalcolare in base al sistema contributivo, ovvero in base ai contributi versati in passato da ogni singolo politico. Un emendamento alla legge di Stabilità in discussione in commissione al Senato prevede la novità per tutte le Regioni. E inil consiglio regionale ha deciso dirsi in, votando all’unanimità un emendamento al bilancio 2019-2021al Pirellone. “Laè la primaad approvare un provvedimento in linea con quantodalla legge di Stabilità”, dice il consigliere Dario Violi del M5S, primo firmatario della norma che consentirà agli uffici tecnici di avviare il ricalcolo degli assegni, in modo da rispettare i tempi che verranno previsti dal Parlamento nazionale, a meno di eventuali stralci.Il tema è da sempre uno dei cavalli di battaglia del M5S, tanto che il vicepremier Luigi ...