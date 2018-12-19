Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ARDEATINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ARDEATINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma – TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’: QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE FURIO CAMILLO; RESTA CHIUSA INVECE LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA FERMATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; NEL QUADRANTE SUD SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AURELIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE SETTEBAGNI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO SI SEGNALANO LUNGHE CODE DA TOR CERVARA FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; IN DIREZIONE DELLA STESSA TANGENZIALE SI PROCEDE A RILENTO IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA; IN INTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL QUADRANTE NORD; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL QUADRANTE NORD; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 | 45
VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19:45 (Di mercoledì 19 dicembre 2018) VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI ...
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