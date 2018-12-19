Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 11 | 30

L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; NEL QUADRANTE SUD SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AURELIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE SETTEBAGNI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO SI SEGNALANO LUNGHE CODE DA TOR CERVARA FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; IN DIREZIONE DELLA STESSA TANGENZIALE SI PROCEDE A RILENTO IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA; IN INTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL QUADRANTE NORD; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL QUADRANTE NORD; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BULAFOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA RomaNINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE CON RIPERCUSSIONI SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE AL RACCORDO DELLA Roma FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E INFINE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA ANCHE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE PER POI PROSEGUIRE CON CODE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E VIA APPIA PER POI TROVARE DI NUOVO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE PER POI PROSEGUIRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E VIA APPIA PER POI TROVARE DI NUOVO RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E VIA PONTINA SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA ESTERNA CON INCOLONNAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA CASAL DEL MARMO E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E VIA APPIA PER POI TROVARE DI NUOVO RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E VIA PONTINA SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA ESTERNA CON INCOLONNAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA CASAL DEL MARMO E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E RomaNINA PER POI TROVARE DI NUOVO RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E VIA PONTINA SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA ESTERNA CON INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E RomaNINA SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN AUMENTO TRA LA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI E CODE TRA LA BUFALOTTA E LA RomaNINA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI TRA LA MAGLIANA E L’OSTIENSE . RESTANDO NELLA STESSA DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA MAGLIANA E LAURENTINA DA QUI RALLENTAMENTI ...