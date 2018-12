Via d’Amelio | l’Antimafia | “Regia del depistaggio inizia prima della strage Sapevano in

Depistaggio Via d’Amelio - pm chiedono l’archiviazione per quattro poliziotti : Hanno chiesto di archiviare l’indagine sul Depistaggio di via d’Amelio. È quello che ha fatto la procura di Caltanissetta chiedendo al gip di chiudere il fascicolo ancora aperto sull’inquinamento della prima inchiesta sulla strage che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e a cinque agenti di scorta. La richiesta riguarda quattro poliziotti del pool che indagò sugli attentati del ’92: Giuseppe Antonio Di Ganci, ...

Delitto Bruno Caccia - l’avvocato Repici : “Depistaggio simile a quello di Via D’Amelio. Cambiano solo le latitudini” : “Badate a quanto le latitudini cambino il senso delle cose: in Sicilia l’intervento del Sisde, nelle indagini di via d’Amelio, è sinonimo di depistaggio, mentre a Torino per l’omicidio Caccia, l’autorità giudiziaria ha rivendicato pubblicamente di aver incaricato il Sisde per svolgere le indagini, abusivamente”. A 35 anni dalla morte del procuratore Bruno Caccia, la famiglia del giudice, insieme al legale Fabio Repici, continua a chiedere che si ...