Via al piano di reclutamento di Poste Italiane | in Veneto 316 assunzioni del 2019

Genova - è di Renzo Piano il progetto del nuovo Viadotto : non si chiamerà più Ponte Morandi : L'opera verrà realizzata entro il dicembre del 2019 dalla cordata composta da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr per un costo complessivo di circa 220/230 milioni di euro. La struttura utilizzerà “pile” anziché “stralli” "nel rispetto della sensazione di avversione psicologica maturata in città dopo il crollo del Morandi".Continua a leggere

Veneto : in Consiglio regionale al Via esame Piano socio sanitario 2019 - 2023 (3) : (AdnKronos) - "L’odierna proposta di PSSR si incardina quindi nella trattativa per l’autonomia rafforzata, con il fine di garantire la sostenibilità e l’universalità delle cure, migliorando gli strumenti sanitari a disposizione. Il nuovo Piano approfondisce la relazione tra bisogni assistenziali e r

Veneto : in Consiglio regionale al Via esame Piano socio sanitario 2019 - 2023 : Venezia, 18 dic. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale del Veneto ha iniziato oggi l’esame del PSSR 2019 - 2023, ovvero il DL della Giunta 357 che programmerà per i prossimi cinque anni la sanità regionale. All’inizio della seduta, sull’Ordine dei Lavori, sono intervenuti il correlatore Sinigaglia (P

Eruzione Vesuvio? Abitanti di Pompei evacuati in Sardegna/ Il piano prevede trasferimenti Via mare da Salerno : Eruzione Vesuvio? Per gli Abitanti di Pompei scatta evacuazione in Sardegna. Il piano prevede trasferimenti via mare dal porto di Salerno

Maltempo - al Via piano neve a Modena : 200 tonnellate di sale : Sono state utilizzate 200 tonnellate di sale nei quattro interventi effettuati (nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 dicembre) in tutta la città di Modena dagli operatori del servizio Lavori pubblici in applicazione del piano neve del Comune di Modena. I mezzi, cento lame oltre ai 15 spargisale, sono intervenuti nel corso della nottata per ripulire le strade principali dalla neve e renderle percorribili. Il monitoraggio della situazione sta ...

Il piano gialloverde : Fazio Via dalla Rai al suo posto Giletti : Il tormentone Fazio torna d’attualità. È bastato l’attacco televisivo alla nomenklatura che immediatamente si parla di lui come di un «caso». Dalle radici antiche. Correva l’anno 2017 l’epoca del tetto ai compensi e dei suoi 18 milioni. Tutto fu smontato e alla luce dei fatti la governance di allora dimostrò che una singola puntata di Fazio costav...

Ambiente - Piemonte : “Al Via il nuovo Piano per la tutela delle acque” : E’ al via in Piemonte il nuovo Piano di tutela delle acque. Il documento e’ stato adottato dalla Giunta regionale di Sergio Chiamparino nella riunione di oggi. La qualita’ delle acque in Piemonte e’ buona nel 55% dei fiumi e dei laghi, una percentuale superiore alla media europea che si attesta sul 43% e lievemente migliore anche rispetto alle altre aree del bacino padano. Questo grazie a un grande lavoro che la Regione ...

Maltempo Calabria - allagamenti nel Catanzaresi : “Chiusa al traffico la SS106 Jonica a Soverato per detriti sul piano Viabile” : Criticità dovute al Maltempo si sono registrate nel comune di Soverato, localita’ balneare del Catanzarese. La pioggia che ha imperversato questa notte nella cittadina ionica ha causato allagamenti di scantinati, garage ed attività commerciali. Sul posto operano da questa notte squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale e dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale. Al momento non si registrano danni a persone. La strada ...

Calabria - Anas : “Chiusa al traffico la SS106 Jonica a Soverato per detriti sul piano Viabile” : La strada statale 106 “Jonica” è chiusa al traffico in località Soverato, al km 165,200, in direzione Reggio Calabria, per fango e detriti riversatisi sul piano viabile a causa delle piogge. La viabilità è deviata sul posto con uscita allo svincolo di Soverato Nord e rientro allo svincolo di Davoli. Sul posto è presente il personale di Anas per la rimozione del materiale e per ripristinare al più presto la normale circolazione. Anas, società ...

Carige - Via libera al Piano di conservazione del capitale con bond per 320 milioni : Genova - Il cda di Carige ha varato il Piano di conservazione del capitale , per mettere in sicurezza la banca e rassicurare la Bce. Quale sarà il percorso è noto da tempo. Mancavano solo i dettagli, ...

Campi Flegrei - il vulcanologo : “Piano di evacuazione non affidabile. Sbagliato andare Via in massa - 2 milioni di persone a rischio” : “Il piano di evacuazione regionale dei Campi Flegrei non è affidabile”. A dirlo il vulcanologo americano Flavio Dobran durante l’illustrazione alla stampa del progetto Vesivius– Campi Flegrei Pentalogue, le cinque azioni da realizzare per rendere resiliente e sostenibile il territorio napoletano. Il ricercatore americano si è soffermato sulle criticità del Piano di evacuazione regionale dei Campi Flegrei mentre visitava, insieme a un pool ...

Aeroporto Genova - Via libera dal CIPE a piano investimenti da 12 - 9 milioni di euro : Il CIPE ha dato parere positivo al piano quadriennale degl i interventi per 12,9 milioni di euro di investiment i da parte della società Aeroporto di Genova SpA nel triennio 2016-2019. Una notizia ...

Rigopiano - chieste 18 archiViazioni : “Superficialità e scarsa professionalità ma non responsabilità penale” : “Pur trattandosi di condotte connotate da superficialità e scarsa professionalità e, pertanto, eventualmente rilevanti sotto il profilo deontologico e disciplinare, l’assenza di elementi sulla loro efficacia causale rispetto agli eventi di morte e lesioni considerati, ne esclude la rilevanza ai fini delle ipotizzate responsabilità di natura penale”. Con questa motivazione la procura di Pescara ha chiesto l’archiviazione ...