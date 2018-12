Valanga Rigopiano | depositate le opposizioni alla richiesta di archiviazione

Valanga Rigopiano : nel mirino della Procura il permesso per la ristrutturazione dell’hotel : Nel mirino della Procura di Pescara c’e’ anche il permesso rilasciato nel 2006 per la ristrutturazione del complesso alberghiero Hotel Rigopiano . Questo filone dell’inchiesta riguarda Marco Paolo Del Rosso, l’imprenditore che chiese l’autorizzazione a costruire il resort, Antonio Sorgi, direttore della Direzione parchi territorio ambiente della Regione Abruzzo e, ancora una volta, il tecnico comunale Enrico ...

Valanga hotel Rigopiano : chiuse indagini per 25 indagati : I carabinieri forestali del Comando Provinciale di Pescara stanno notificando a 25 indagati , 24 persone e una società, la richiesta di chiusura indagini per la vicenda di Rigopiano nella quale, a causa di una Valanga che investì l’ hotel il 18 gennaio 2018, morirono 29 persone. Sette i reati ipotizzati: disastro colposo, lesioni plurime colpose, omicidio plurimo colposo, falso ideologico, abuso edilizio, omissione d’atti ...

Rigopiano - le chat inedite prima della Valanga : ‘Si dice che aspettiate elicottero’. Il receptionist dell’hotel : “Non so nulla” : “ dice che era in chat con un ospite dell’hotel e gli ha riferito che state aspettando l’elicottero. Ma l’avete detto per tranquillizzare i clienti?”. Sono le 15.23 del 18 gennaio 2017 quando Emira De Acetis, la moglie di Roberto Del Rosso, l’ideatore dell’hotel Rigopiano di Farindola poi travolto da una valanga mortale, scrive al receptionist Emanuele Bonifazi. Manca poco più di un’ora al momento ...

Hotel Rigopiano - riunione “operativa” col prefetto in un deposito. Il testimone : ‘C’è chi rifiutò di avallare falsi sul pre-Valanga’ : “Verbale di riunione tecnica di coordinamento” c’è scritto nell’intestazione del documento firmato dall’allora prefetto di Pescara, Francesco Provolo. Eppure in quella riunione del 24 gennaio 2017 alla quale parteciparono il questore, il viceprefetto e i comandanti provinciali dei carabinieri, dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza non si parla mai di attività in via di sviluppo sulle quali coordinarsi. ...