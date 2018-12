Usa | troppi omicidi a Baltimora | polizia ricompra armi dai cittadini

Troppi incidenti sul lavoro - intervento della CGIL di RagUsa : Due morti ed un ferito grave nel giro di poche ore in provincia di Ragusa. Non è tollerabile che se ne parli solo per pochi giorni, interviene la CGIL

Italia-Usa 1-0 - troppi errori degli azzurri - poi Politano sblocca una gara stregata : All'ultimo respiro. L'Italia batte per 1-0 gli Stati Uniti in amichevole grazie ad un gol al 94esimo di Politano. Partita dominata dagli uomini di Mancini che, soprattutto nella ripresa, sciupano ...

Troppi incidenti stradali - protocollo in Prefettura a RagUsa : Firmato in Prefettura a Ragusa un protocollo d'intesa per cercare di limitare le vittime degli incidenti stradali che sono quasi raddoppiati

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Ci siamo lasciati per la lontananza - caUsata dai troppi impegni di entrambi" : Elisa Isoardi conferma, in esclusiva, al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre, i motivi della sua clamorosa rottura con Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepremier, al quale era legata da quasi tre anni: Matteo Salvini e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai, il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto che, ...

Usain Bolt chiede troppi soldi ai Central Coast Mariners - potrebbe chiudersi subito il suo sogno del calcio professionistico : Il sogno di giocare a calcio da professionista, per Usain Bolt, sembra esser destinato a rimanere tale, almeno finché le pretese in termini di soldi del recordman del mondo dei 100 metri piani non scenderanno. Il giamaicano, al momento in prova con i Central Coast Mariners (A-League australiana, la corrispondente della nostra Serie A), sta avendo più di qualche problema in relazione all’offerta contrattuale. I Mariners hanno offerto a Bolt ...