Unicredit cede crediti in sofferenza per 170 milioni

Unicredit cede crediti in sofferenza ipotecari segmento piccole e medie imprese : Unicredit cede ad una società affiliata di Fortress Investment Group LLC un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito ipotecari o verso clientela del segmento piccole e ...

Unicredit cede portafoglio NPL chirografari PMI da 590 milioni : Unicredit ha raggiunto un accordo con un veicolo di cartolarizzazione gestito da J-Invest SpA , J-Invest, ed un veicolo di cartolarizzazione gestito da Banca Interprovinciale , Illimity, per la ...

Unicredit cede portafoglio NPL in Russia da 101 milioni : Unicredit , attraverso la sua sussidiaria AO Unicredit Bank , Russia,, ha raggiunto un accordo con EOS per la vendita pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di ...