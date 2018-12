Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 13 | 10

Brexit - Ultime Notizie : i visti di lavoro per UK saranno limitati a un anno - Sky Tg24 - : Le restrizioni dopo l'uscita dall'Ue sono contenute nel libro bianco sull'immigrazione che il governo britannico si appresta a presentare. I lavoratori altamente specializzati avranno invece un ...

Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale e dati dalla redazione studio Roberta Frascarelli festeggia l’accordo fatto con l’Unione Europea il ministro dell’economia dopo due mesi di trattative e i vertici e riscritture sarebbe arrivato il via libera tecnico di Bruxelles e via informale dei commissari Pierre moscovici e valdis dombrovskis alla proposta metà. da Giuseppe Conte Giovanni Tria solo questa mattina arriverà la decisione ufficiale ...

Grave incidente sulla A13 a causa della nebbia : morto commercialista bolognese - Ultime Notizie Flash : Grave incidente sulla A13, durante il quale ha perso la vita un uomo di 55 anni di Bologna. Lo schianto è avvenuto dopo un maxi tamponamento

Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale e dati dalla redazione studio Roberta Frascarelli festeggia l’accordo fatto con l’Unione Europea il ministro dell’economia dopo due mesi di trattative e i vertici e riscritture sarebbe arrivato il via libera tecnico di Bruxelles e via informale dei commissari Pierre moscovici e valdis dombrovskis alla proposta messa. da Giuseppe Conte Giovanni Tria solo questa mattina arriverà la decisione ...

Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un bene ritrovati all’ascolto da tutta la redazione da Francesco Vitale in studio a corda Bruxelles tra Italia e Unione Europea un’intesa tecnica che per oggi all’esame di commissari europei con te invece riferire alle 12:00 aula al Senato in arrivo in commissione bilancio Intanto un pacchetto di emendamenti ecotassa fino a €2500 sulle auto inquinanti taglio delle risorse ...

Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo la lunga e complessa trattativa con Europa sulla manovra il traguardo sembra raggiunto manca l’ufficializzazione ma il governo italiano e la Commissione Europea secondo Fonti del me avrebbero siglato un accordo tecnico Sì ora passerà al vaglio dei commissari europei da Palazzo Chigi trapelano ottimismo e prudenza l’invito è ...

Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un bene ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale in studio accordo Bruxelles per italiani Europea un’impresa tecnica che sarà oggi all’esame dei commissari europei conto invece riferire alle 12:00 in aula al Senato in arrivo in commissione bilancio Intanto un pacchetto di emendamenti ecotassa fino a €2500 sulle auto inquinanti taglio delle risorse per la sicurezza sul ...

Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale mercoledì 19 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio accordo a Bruxelles Fra e Italia e Unione Europea un’intesa tecnica che sarà oggi all’esame dei commissari europei con te invece riferire alle 12:00 in aula al Senato in arrivo in commissione bilancio Intanto un pacchetto di emendamenti ecotassa fino a €2500 sulle auto inquinanti taglio delle risorse per la sicurezza sul ...

ROMA - BUS TURISTICO IN FIAMME AL COLOSSEO/ Video - Ultime Notizie : nessun ferito nell'incendio : ROMA, incendio bus TURISTICO davanti al COLOSSEO: in FIAMME l'openbus in un parcheggio, non ci sono feriti ma si è rischiata la tragedia

Bolkestein - proteste Ncc a Roma : bruciate bandiere M5s/ Ultime Notizie - cori contro Toninelli e tassisti : Bolkestein, Ncc in piazza a Roma: vigile rischia linciaggio. Ultime notizie, bruciate bandiere M5s: i motivi della protesta, nel mirino anche i tassisti.

Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno e continua il dialogo tra il Governo italiano e l’Unione Europea sulla manovra economica domani commissari incrociato con una Giuseppe Conte aggiorneranno il collegio tutte le opzioni sono aperte fanno sapere da Bruxelles in arrivo in commissione bilancio Senato un pacchetto di 19 emendamenti del governo Arriva un ...

Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con all’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovo ponte a Genova sarà costruito da Salini insieme con Fincantieri italferr il progetto secondo quanto apprende l’ANSA oggi sarà eseguito da italservice l’idea dell’architetto Renzo Piano alle 17:00 Oggi c’è stata la presentazione ufficiale da parte del commissario per la ricostruzione ...

Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno danno nel rapporto 2018 chi state le misure del Benessere equo e sostenibile in Italia ma non la soddisfazione per la propria vita progressi dal lavoro e Conciliazione dei tempi di vita 77% degli indicatori con variazioni positive al benessere economico 80% e all’innovazione ricerca creatività 86% ma le relazioni sociali oltre un terzo degli indicatori in ...

Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno martedì 18 dicembre spazio all’informazione prosegue il dibattito sulla manovra la commissione bilancio al senato è in stand-by ed è in arrivo un pacchetto di 19 emendamenti del governo ma le posizioni chiedono al ministro Tria di venire a spiegare la trattativa con Bruxelles e il PD appunti di riferire in aula pronta altrimenti ad occuparla ...