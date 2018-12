' UE è sotto attacco' | alla ricerca di opportunità nella volatilità europea

Non solo Saipem. Il settore dell'energia è sotto - cyber - attacco : ... è emerso dal report Regional Risks for Doing Business realizzato dal World Economic Forum intervistando 12mila manager in 8 principali aree regionali del mondo, tolgono sempre più il sonno ai ...

Uomini e Donne Oggi, Gemma piange per colpa di Tina: Barbara, ValenTina e i baci della discordia Oggi, lunedì 10 dicembre 2018, andrà in onda su Canale 5 una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Al pubblico, come prima cosa, verrà mostrato uno sfogo di Gemma Galgani. La dama, dopo l'ultimo scontro con […]

Parigi trema Gilet gialli sotto attacco di lacrimogeni e pallottole di gomma (VIDEO) : Francia, scontri per le vie di Parigi tra polizia e i Gilet gialli, si registrano lanci di lacrimogeni e pallottole di gomma E’ un sabato di alta tensione a Parigi. Nel «quarto atto» della protesta dei Gilet gialli, al grido di «Macron démission», i manifestanti venuti da tutta la Francia e dalle periferie, hanno iniziato di buon mattino a riunirsi sugli Champs Elysées, alla Madeleine, alla Bastiglia e in altre zone di Parigi con l’intenzione di ...

Duro attacco alle Donatella al Gf Vip 2018: le parole che non piaceranno a Giulia e Silvia Lunedì ci sarà la finale del Gf Vip 2018, Silvia Provvedi è tra i finalisti mentre Giulia è stata eliminata. Le Donatella sono state duramente attaccate oggi da Mauro Coruzzi, che ospite di Ultime dalla casa ha detto […]

Epic Games insidia Steam. Ma Valve è già sotto attacco - editoriale : Anche Epic Games inizierà a vendere giochi di terze parti. L'avvento dell'Epic Games Store, inizialmente su PC e Mac e nel 2019 anche su Android e altre "piattaforme aperte", è arrivato con tempistiche inattese ma l'annuncio è tutt'altro che sorprendente. Con gli ultimi turni di finanziamenti Epic Games ha superato una capitalizzazione di oltre 12,5 miliardi, senza dimenticare che ha messo in campo 100 milioni di dollari per i torni di Fortnite. ...

Sci-Hub di nuovo sotto attacco. Questa volta dalla Russia : Nuovi guai legali per Sci-Hub: il sito web viola i diritti d’autore. È questo il giudizio finale del tribunale russo, che per proprio questo motivo ha appena bloccato e oscurato i numerosi domini di Sci-Hub, l’ormai famoso sito di pirateria fondato da Alexandra Elbakyan nel 2011 che permette a ricercatori e scienziati di accedere gratuitamente (e illegalmente) a decine di milioni di studi scientifici pubblicati su moltissime delle ...

Uomini e donne - Angela massacra Maria De Filippi : senza precedenti - la conduttrice sotto attacco : Grande protagonista di questa edizione di Uomini e donne è Angela Di Iorio . La donna ha attirato su di sé le antipatie sia dentro che fuori lo studio del dating-show pomeridiano a causa delle pretese ...

'Confessò tutto ai suoi legali' : Ronaldo di nuovo sotto attacco per il presunto stupro : Ronaldo avrebbe confessato tutto ai suoi legali dopo la presunta violenza sessuale su Kathryn Mayorga. Dopo più di un mese di silenzio Der Spiegel torna sulle accuse del rapporto sessuale tra il ...

Indennizzi agli sfollati - proteste e dubbi Picciocchi sotto attacco : tempi stretti : Chi non accetta le condizioni stabilite rischia di perdere il 10% del valore dell’indennizzo: «Lo prevede la procedura di esproprio», dice Piciocchi. La protesta: «È un ricatto»

Huawei sotto attacco Usa - colpa anche del portafoglio Bitcoin? : 'Non sono sicuro " conclude Xu " che gli Stati Uniti raggiungeranno il loro obiettivo di diventare il numero uno al mondo nel 5G'. Per Xu il bando a Huawei ha solo 'motivi politici' e non è ...

Riace - il 'modello' sotto attacco - un reportage-testimonianza : Roma, 28 nov., askanews, - Andrea Savorani Neri, fotografo e giornalista che vive e lavora a Parigi, racconta cosa sta accadendo a Riace, tra i rifugiati, in un momento in cui quello che era stato ...

Meraviglioso Natale sotto attacco. Il Sindaco : 'In migliaia a Polignano obiettivo centrato' : Inoltre vengono offerti spettacoli e attrazioni presenti in tutta la manifestazione. La bellezza non va pagata e non dobbiamo confondere il pagamento per dei prodotti con il pagamento obbligatorio. E ...

Copa Libertadores – Attacco al bus del Boca - scenario sconvolgente negli spogliatoi : i calciatori sono sotto shock [FOTO] : Dopo i tafferugli registrati prima della finale di ritorno della Copa Libertadores, i calciatori del Boca Junior si ‘rifugiano’ negli spogliatoi: lo scenario è sconvolgente Uno scenario davvero sconvolgente quello che si sta vivendo in queste ore al Monumental. Lo stadio che questa sera avrebbe dovuto ospitare alle 21 (ore italiana) la finale di ritorno della Copa Libertadores tra Rives Plate e Boca Junior per ora ha visto solo ...

Niger - francesi sotto attacco : terroristi assaltano una società mineraria : La Francia è sotto attacco in Niger . Otto persone, tutte di origine Nigerina, sono morte a causa di un attacco terroristic o che ha colpito una squadra di tecnici della Foraco, società mineraria ...