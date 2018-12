Tute | pantaloni | e giacche uomo da sci

gqitalia

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Lo stile sulla neveGiorgio ArmaniFusalpMoncler GeniusPradaJonathan MarshallColmarNapapijriLo stile sulla neveNegli anni Novanta Giorgio Armani lanciava una collezione dedicata alla montagna. Per questo autunno-inverno lo stilista riedita quella speciale collezione Neve pensata per tutte le occasioni delle vacanze invernali ad alta quota. Nel pieno rispetto dei canoni di eleganza e ricercatezza che gli sono proprie, la collezione è un richiamo al design essenziale di quegli anni, ma con un gusto contemporaneo. Nella palette colore prevale il blu scuro, il bianco e il rosso, le lavorazioni sono accurate e i materiali ricercati. La proposta per lo sci comprendein velluto, e si completa per la parte dopo-sci dain tessuto tecnico water repellent, foderate di shearling o imbottite in cashmere abbinate a comodicargo, maglie con zip in cashmere e maglioni ...