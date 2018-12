Trump ordina il ritiro dalla Siria | «L' Isis è sconfitto» Ma con il Pentagono è scontro

Trump - mai ordinato atti illegali a Cohen : ANSA, - WASHINGTON, 13 DIC - Donald Trump rompe il silenzio all'indomani della condanna a tre anni del suo ex avvocato e scarica su di lui ogni responsabilita' di eventuali reati. "Non ho mai ordinato ...

"Gilet gialli" : nuova manifestazione il 1° dicembre | Nasce il "coordinamento italiano" con pagina Fb | Trump : manifestate pure per come Ue maltratta Usa : I "gilet gialli" hanno lanciato un appello per una grande manifestazione sugli Champs-Elysées di Parigi il primo dicembre. Decisione presa dopo le violenze e i 101 arresti delcorteo di sabato nella capitale francese, al quale hannopartecipato oltre 36mila persone.

Pharrell Williams ha ordinato a Trump di smettere di usare le sue canzoni nei comizi : Gli avvocati della popstar statunitense Pharrell Williams hanno inviato al presidente Donald Trump una lettera di “cease and desist” chiedendo di non utilizzare più le canzoni di Williams durante i suoi comizi. La lettera è stata inviata dopo che lo The post Pharrell Williams ha ordinato a Trump di smettere di usare le sue canzoni nei comizi appeared first on Il Post.