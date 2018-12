Trump e il rischio recessione da bolla negli Usa

Trump pensa a dazi del 25% sui prodotti dell'elettronica di consumo realizzati in Cina : PS4 - Switch e Xbox One a rischio : La politica può avere degli effetti importanti anche sul mondo dei videogiochi, soprattutto se è una potenza come gli Stati Uniti a muoversi in modi potenzialmente dannosi per l'industria videoludica e se le possibili scelte di Donald Trump rischiano di avere un impatto su PS4, Xbox One e Switch e in generale su Sony, Microsoft e Nintendo.Come segnalato su ResetEra, diverse fonti confermano che Trump si starebbe muovendo per imporre dei dazi del ...

Brexit - Trump : "Con questo accordo a rischio rapporti commerciali Regno Unito-USA" : 'Credo che dovremo vedere seriamente se il Regno Unito possa commerciare con noi perchè se si guarda l'accordo così come è ora potrebbero non essere autorizzati a commerciare con noi. Non credo che ...

Trump miope sul petrolio : prezzi troppo bassi un rischio per gli Usa dello shale : ... e il possibile contagio a settori adiacenti, dai servizi all'immobiliare, rischia di pesare sull'economia , al punto da compensare secondo alcuni analisti i benefici di una bolletta energetica più ...

Rischio impeachment - un fedelissimo di Trump per fermare il Russiagate : New York Sono bastate poche ore dal risultato delle elezioni di Midterm e Donald Trump è immediatamente passato al contrattacco. Mentre analisti e commentatori ridisegnavano la mappa del nuovo ...

Trump torna ad attaccare la Fed : 'è il più grande rischio per l'economia Usa' : 'Per me la Fed è il più grande rischio per l'economia - ha affermato Trump - perché penso che i tassi di interesse vengano alzati troppo velocemente e questo frena la crescita dell'economia. ...