Trump | «Abbiamo sconfitto l’Isis | ritiro totale dalla Siria»  I timori del Pentagono

Trump : “Abbiamo sconfitto l’Isis in Siria - era l’unico motivo per andare lì”. : «Abbiamo sconfitto l’Isis in Siria, l’unica ragione di essere lì». Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncia con un tweet la pianificazione di un «completo» e «rapido» ritiro del loro esercito dalla Siria. La decisione di riportare a casa le duemila truppe di terra è stata presa dal presidente, ma - come scrive il New York Time...