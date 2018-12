Travel Ban | visto Usa a donna yemenita per visitare figlio morente

Bimbo in fin di vita : Travel Ban di Trump vieta alla mamma di vederlo : Il caso di un Bimbo ricoverato in Usa in gravissime condizioni e della mamma a cui è stato vietato di vederlo per l'ultima volta in quanto proveniente dallo Yemen, uno dei Paesi a rischio e inseriti nel cosiddetto travel ban voluto dal Presidente Trump con l'obiettivo di proteggere gli Stati Uniti dall'ingresso di terroristi stranieri sul suolo nazionale.Continua a leggere