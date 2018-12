Trasporto aereo | Benito Negrini riconfermato presidente dell’Ibar

Trasporto aereo - ENAC avanti con digitalizzazione licenze volo : Prosegue il processo di digitalizzazione delle licenze del personale di volo . L'ENAC ha infatti annunciato che da oggi, 18 dicembre 2018, saranno disponibili le certificazioni di pilota di aliante, ...

Trasporto aereo - Paleari : "Infrastrutture verso congestionamento - accelerare investimenti" : Il rapporto ICCSAI presentato oggi al Terminal dell'Aeroporto di Milano Bergamo mette in luce un a continua crescita del movimento passeggeri, ma restano cruciali gli investimenti in infrastrutture . ...

ENAV e IATA presentano le strategie per Trasporto aereo efficiente e sostenibile : Traffico in forte crescita ed effetto boom sull'economia Nei prossimi 20 anni, secondo le previsioni, il traffico aereo crescerà del 50% in tutta Europa . L'obiettivo del sistema dell'Air Traffic ...

Trasporto aereo : nel 2018 da compagnie aeree e aeroporti 3 - 9 miliardi per la cybersecurity : Obiettivo cybersecurity per compagnie aeree e aeroporti, che nel 2018 investiranno 3,9 miliardi di dollari per difendersi da attacchi e minacce virtuali. Cifre in crescita rispetto al 2017, secondo quanto rilevato dall’indagine 2018 Air Transport cybersecurity Insights di SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia: nel 2018 infatti le aerolinee destineranno alla sicurezza informatica il 9% della spesa complessiva ...

Trasporto aereo Alitalia - 15 dicembre scade il prestito-ponte. Sindacati : proroga o sarà mobilitazione : Nella newco potrebbe entrare anche il ministero dell'Economia, con la conversione in equity di una parte del prestito , si parla di circa 300 milioni, , mentre si lavora a coinvolgere anche altre ...

Trasporto aereo : Norwegian - nuova rotta Roma Fiumicino-Boston per estate : Roma, 28 nov. (Labitalia) - Norwegian, compagnia aerea low-cost a lungo raggio, annuncia l’avvio [...]

Trasporto aereo : ENAC approva la Carta dei Servizi di Air Dolomiti - AirItaly - Blue Panorama e Neos : Illustrare i Servizi offerti ai propri passeggeri e fornire informazioni sulla società in un'ottica di trasparenza, efficacia e qualità. E' questo l'obiettivo della Carte dei Servizi delle compagnie ...

Sicurezza del Trasporto aereo : scienziati ed esperti da tutto il mondo al CIRA per confrontarsi sui problemi connessi alla formazione del ghiaccio : Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali accoglie, in questi giorni, oltre cento scienziati ed esperti da tutto il mondo per il Workshop sulla Sicurezza del volo e sui problemi connessi alla formazione del ghiaccio. Al workshop “Aircraft Certification in Icing Condition. New Requirements of the Means of Compliance” hanno aderito agenzie, centri di ricerca ed industrie aeronautiche tra le quali NASA, National Research Council of Canada, Federal ...

Trasporto aereo : SITA acquisisce Mexia Interactive : SITA , specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, ha acquisito la canadese Mexia Interactive , società che si occupa dell'analisi dei flussi di passeggeri del Trasporto aereo. ...

Trasporto aereo : da Emirates uno “smart tunnel” all’aeroporto di Dubai per velocizzare i check-in con il riconoscimento facciale : Emirates si prepara a lanciare il primo “percorso biometrico” al mondo che offrirà ai suoi clienti controlli aeroportuale veloci e senza problemi presso l’hub della compagnia aerea nell’aeroporto internazionale di Dubai. Utilizzando l’ultima generazione di tecnologia biometrica, un mix di riconoscimento facciale e delle iridi, i passeggeri di Emirates possono fare rapidamente il check-in, completare le varie formalità ed ...

Trasporto aereo : Norwegian - nuovi voli da Fiumicino a Tel Aviv e Reykjavik : Roma, 29 ott. (Labitalia) - Norwegian, miglior compagnia aerea low-fare lungo raggio al mondo e mig[...]