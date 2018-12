TRASPORTI AEREI PANTELLERIA | RIENTRA LA VERTENZA CON DAT

Sciopero TRASPORTI di dicembre : mezzi pubblici - treni e aerei a rischio in varie giornate : dicembre proporrà una serie di agitazioni sindacali, di cui qualcuna nel settore dei trasporti. Le proteste interesseranno solamente la prima metà del mese, visto che a seguire avremo le festività di Natale. I sindacati hanno da tempo annunciato le date in cui ci saranno gli scioperi, con alcune giornate particolarmente a rischio disagi a livello addirittura nazionale. Non solo mezzi pubblici nelle città italiane, ma anche treni e aerei si ...