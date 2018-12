Trapani | oggi il Primo City Forum su rigenerazione urbana e crescita sostenibile

Maltempo Trapani : il fiume Belice esonda a Poggioreale e Salaparuta : esondato in mattinata il fiume Belice, nei territori di Poggioreale e Salaparuta, nel Trapanese: sul posto i vigili del fuoco, che non hanno constatato danni di rilievo. L'articolo Maltempo Trapani: il fiume Belice esonda a Poggioreale e Salaparuta sembra essere il primo su Meteo Web.