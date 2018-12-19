Traffico Roma del 19-12-2018 ore 17 | 30

Traffico Roma del 19-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA ALLA SALARIA, POI SI RALLENTA CON CODE DA SETTEBAGNI ALLAPRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA ALTRE CODE E RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST IN VIA DEL FORO ITALICO ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ INCIDENTE VIA PORTUENSE: RALLENTAMENTI FRA VIA DELLA CASETTA MATTEI E VIA DEL TRULLO Traffico RALLENTATO, NEI DUE SENSI, IN VIA DI TOR CERVARA PER UN ALTRO INCIDENTE AD ALTEZZA VIA COMASTA ULTIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, IN VIA PRENESTINA AD ALTEZZA COLLE ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ INCIDENTE VIA PORTUENSE: RALLENTAMENTI FRA VIA DELLA CASETTA MATTEI E VIA DEL TRULLO Traffico RALLENTATO, NEI DUE SENSI, IN VIA DI TOR CERVARA PER UN ALTRO INCIDENTE AD ALTEZZA VIA COMASTA ULTIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, IN VIA PRENESTINA AD ALTEZZA COLLE ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA SI RALLENTA BREVEMENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E DELLA PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E VIA TIBURTINA. IN CITTA’ SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI, NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GEMELLI, IN ENTRAMBE LE ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA SI RALLENTA BREVEMENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E DELLA PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E VIA TIBURTINA. IN CITTA’ SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI, NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GEMELLI, IN ENTRAMBE LE ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LA CIRCOLAZIONE E’ RITORANATA SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. IN DIREZIONE CENTRO PERO’ SI RALLENTA ANCORA SU VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON LUIGI GUANELLA E SU VIA DI BOCCEA, DA FORTE BOCCEA A PIAZZA IRNERIO. NON DISTANTE SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LA CIRCOLAZIONE E’ RITORANATA SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. IN DIREZIONE CENTRO PERO’ SI RALLENTA ANCORA SU VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON LUIGI GUANELLA E SU VIA DI BOCCEA, DA FORTE BOCCEA A PIAZZA IRNERIO. NON DISTANTE SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA, E IN CARREGGIATA INTERNA: DALLA DIRAMAZIONE Roma-NORD A VIA TIBURTINA. IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA SEMPRE: SU VIA AURELIA ANTICA, ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA, E IN CARREGGIATA INTERNA: DALLA DIRAMAZIONE Roma-NORD A VIA TIBURTINA. IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA SEMPRE: SU VIA AURELIA ANTICA, ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA:TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA:DALLA DIRAMAZIONE Roma-NORD A VIA TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA GALLERIA ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico IN AUMENTO; AL MOMENTO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA ED IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE: LUNGO LA VIA AURELIA, DAL GRA A ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico IN AUMENTO; AL MOMENTO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA ED IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE: LUNGO LA VIA AURELIA, DAL GRA A ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico IN AUMENTO; AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DI VIA CASILINA E DI VIA APPIA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL RACCORDO ANULARE. Traffico PER ORA RALLENTATO IN ENTRATA IN CITTA’ SUL ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA, E PROSEGUENDOTRA NOMENTANA E LA A24 , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO ELA RomaNINA. CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico ANCORA TUTTO I L PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E CIAMPINOA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA PRENESTINA. CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 17 | 30
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 17:30 (Di mercoledì 19 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SEMPRE PIÙ INTESO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE NEI TRATTI TRIONFALE – SALARIA, E POI BUFALOTTA – PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE TRA LE USCITE DELLA Roma FIUMICINO E DELLA TUSCOLANA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST IN VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA; PIÙ AVANTI, RALLENTAMENTI E CODE POI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 E POI SU VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO, CODE ATRATTAI DALLA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI; TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A2A RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE DEL RACCODO A PARTIRE DA VIALE PALMIRO ...
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matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - romadailynews : Traffico Roma del 19-12-2018 ore 17:30: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 19-12-2018 ore 17:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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