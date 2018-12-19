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Traffico Roma del 19-12-2018 ore 16 | 30

Traffico Roma del 19-12-2018 ore 16 | 30 VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 15:20   D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...

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Traffico Roma del 19-12-2018 ore 16:30 (Di mercoledì 19 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 15:20   D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   IN CITTA’ INCIDENTE VIA PORTUENSE: RALLENTAMENTI FRA VIA DELLA CASETTA MATTEI E VIA DEL TRULLO Traffico RALLENTATO, NEI DUE SENSI, IN VIA DI TOR CERVARA PER UN ALTRO INCIDENTE AD ALTEZZA VIA COMASTA ULTIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, IN VIA PRENESTINA AD ALTEZZA COLLE MONFORTANI   PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE DI SPAGNA PER UNA VERIFICA VERIFICA TECNICA. I TRENI QUINDI TRANSITANO SENZA FERMARE. INOLTRE, CONTINUA ANCHE LA COMPLETA CHIUSURA DELLA STAZIONE REPUBBLICA DELLA METRO A, DUNQUE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE È TUTTO In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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    Traffico Roma del 19-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 13:20   mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SUL GRA SI RALLENTA BREVEMENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E DELLA PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E VIA TIBURTINA.   IN CITTA’ SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI, NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GEMELLI, IN ENTRAMBE LE ...

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    Traffico Roma del 19-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 13:20   mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SUL GRA SI RALLENTA BREVEMENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E DELLA PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E VIA TIBURTINA.   IN CITTA’ SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI, NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GEMELLI, IN ENTRAMBE LE ...

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    Traffico Roma del 19-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 11:20   mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LA CIRCOLAZIONE E’ RITORANATA SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. IN DIREZIONE CENTRO PERO’ SI RALLENTA ANCORA SU VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON LUIGI GUANELLA E SU VIA DI BOCCEA, DA FORTE BOCCEA A PIAZZA IRNERIO. NON DISTANTE SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA ...

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