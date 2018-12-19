Traffico Roma del 19-12-2018 ore 16 | 30

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Traffico Roma del 19-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ INCIDENTE VIA PORTUENSE: RALLENTAMENTI FRA VIA DELLA CASETTA MATTEI E VIA DEL TRULLO Traffico RALLENTATO, NEI DUE SENSI, IN VIA DI TOR CERVARA PER UN ALTRO INCIDENTE AD ALTEZZA VIA COMASTA ULTIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, IN VIA PRENESTINA AD ALTEZZA COLLE ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA SI RALLENTA BREVEMENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E DELLA PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E VIA TIBURTINA. IN CITTA’ SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI, NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GEMELLI, IN ENTRAMBE LE ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA SI RALLENTA BREVEMENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E DELLA PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E VIA TIBURTINA. IN CITTA’ SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI, NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GEMELLI, IN ENTRAMBE LE ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LA CIRCOLAZIONE E’ RITORANATA SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. IN DIREZIONE CENTRO PERO’ SI RALLENTA ANCORA SU VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON LUIGI GUANELLA E SU VIA DI BOCCEA, DA FORTE BOCCEA A PIAZZA IRNERIO. NON DISTANTE SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LA CIRCOLAZIONE E’ RITORANATA SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. IN DIREZIONE CENTRO PERO’ SI RALLENTA ANCORA SU VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON LUIGI GUANELLA E SU VIA DI BOCCEA, DA FORTE BOCCEA A PIAZZA IRNERIO. NON DISTANTE SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA, E IN CARREGGIATA INTERNA: DALLA DIRAMAZIONE Roma-NORD A VIA TIBURTINA. IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA SEMPRE: SU VIA AURELIA ANTICA, ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA, E IN CARREGGIATA INTERNA: DALLA DIRAMAZIONE Roma-NORD A VIA TIBURTINA. IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA SEMPRE: SU VIA AURELIA ANTICA, ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA:TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA:DALLA DIRAMAZIONE Roma-NORD A VIA TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA GALLERIA ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico IN AUMENTO; AL MOMENTO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA ED IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE: LUNGO LA VIA AURELIA, DAL GRA A ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico IN AUMENTO; AL MOMENTO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA ED IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE: LUNGO LA VIA AURELIA, DAL GRA A ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico IN AUMENTO; AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DI VIA CASILINA E DI VIA APPIA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL RACCORDO ANULARE. Traffico PER ORA RALLENTATO IN ENTRATA IN CITTA’ SUL ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA, E PROSEGUENDOTRA NOMENTANA E LA A24 , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO ELA RomaNINA. CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico ANCORA TUTTO I L PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E CIAMPINOA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA PRENESTINA. CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico SOSTENUTO LUNGO TUTTO I L PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE TRA TRIONFALE E SALARIA, E PROSEGUENDO PER Traffico SI STA’ IN FILA TRA BUFALOTTA E CIAMPINOA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico SOSTENUTO LUNGO TUTTO I L PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE TRA TRIONFALE E SALARIA, E PROSEGUENDO PER Traffico SI STA’ IN FILA TRA BUFALOTTA E CIAMPINOA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA ...